La météo refroidit les skieurs... et les stations

Le grand froid qui sévit ces jours-ci s'avère très gênant dans les stations de ski du Québec, en pleine période de pointe des Fêtes, alors même que les conditions de neige sont les plus avantageuses depuis des années.

D'une part, après un bon week-end de Noël, le nombre de skieurs a soudainement diminué par rapport à la moyenne habituelle en période de vacances des Fêtes. Ce qui fait baisser le chiffre d'affaires des stations lié à la vente de billets de remontée journaliers, mais aussi aux revenus que rapportent les autres services aux skieurs, comme la restauration et la location d'équipements.

D'autre part, depuis mercredi, les stations de ski doivent réduire leurs activités les plus énergivores en début et en fin de journée en réponse aux « appels de puissance » lancés par Hydro-Québec à ses gros clients commerciaux, afin de gérer la forte demande d'électricité par grand froid.

À la station de ski de Bromont, par exemple, cet appel de puissance d'Hydro-Québec provoque depuis mercredi une ouverture matinale décalée d'une trentaine de minutes, ainsi qu'une fermeture hâtive vers 15 h 30, sans ski de soirée sous un éclairage énergivore.

Quant à l'achalandage de skieurs, il n'est que d'une fraction - de 1000 à 3500 skieurs par jour - de la moyenne habituelle de 10 000 skieurs attendue durant la période des Fêtes.

« L'impact du grand froid est le plus décevant pour nos abonnés de saison [environ 75 % de l'achalandage à Bromont] qui skient moins qu'ils l'auraient souhaité durant les Fêtes, avec ces belles conditions de neige », déplore Charles Désourdy, président de Bromont Montagne d'expérience.

DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

Dans les Laurentides, au groupe Les Sommets qui exploite les stations de ski Saint-Sauveur/Avila, Gabriel, Olympia, Morin Heights et Edelweiss, on fait état d'un impact relativement limité du grand froid sur le nombre de skieurs journaliers.

D'autant plus que ce grand froid survient après un week-end de Noël particulièrement bon pour les cinq stations du groupe et qu'un adoucissement des températures est attendu à temps pour les prochaines journées fortes en ski, entre les 2 et 7 janvier.

« Nous avons les meilleures conditions de neige depuis des années pour la période des Fêtes. Et manifestement, un bon nombre de skieurs veulent en profiter malgré le froid, tant les abonnés de saison que les skieurs achetant des billets journaliers. »

- Christian Dufour, directeur du marketing du groupe Les Sommets

Toutefois, en réponse à l'« appel de puissance » lancé par Hydro-Québec depuis mercredi, le groupe Les Sommets a recentré tout le ski de soirée à son centre de ski principal, Saint-Sauveur, au lieu de continuer à l'offrir dans tous ses centres.

« C'est un avantage de flexibilité de gestion que nous avons en faisant partie d'un groupe de quatre stations proches dans les Laurentides », souligne Christian Dufour.

Dans la région de Québec, la direction des stations de ski Mont-Sainte-Anne et Stoneham, propriété de l'entreprise RCR de Calgary, a aussi réduit certaines opérations en réponse à l'appel de puissance lancé par Hydro-Québec.

À Mont-Sainte-Anne, pour la deuxième journée de suite hier, les principales remontées mécaniques ont été fermées plus tôt ou mues par « génératrice diesel » pour la dernière demi-heure d'activité en fin de journée, au-delà de l'heure prescrite par Hydro-Québec.