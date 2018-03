 Harcèlement: l'UDA appelle à la fin de la «loi du silence» 

« La loi du silence, elle n'est plus viable », a observé M me Prégent, qui prendra part aux échanges en compagnie de quelque 180 organismes à Québec.

«Il y a une recette pour le harcèlement : le pouvoir d'abord, [...] la déviation d'un pouvoir et le silence. C'est une mauvaise équation qui fait en sorte que le harcèlement persiste. Si on est capables de défaire ça, je pense qu'on va réussir.»

La déclaration d'aujourd'hui découle d'une initiative de l'UDA, de l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS) et de deux organisations patronales. Elle sera suivie d'un code de conduite sur les lieux de tournage et de la mise en place d'un guichet unique de dénonciation.

DÉNONCIATIONS

L'UDA a déjà créé une ligne de dénonciation pour les travailleurs qui s'estiment harcelés. Elle n'avait jamais été aussi sollicitée, convient Mme Prégent, qui confirme qu'un « déclic » s'est opéré ces dernières semaines.

« Il y a eu les événements Salvail, Rozon et tout ça, mais c'est beaucoup les réseaux sociaux, selon moi, qui font que les gens parlent, dit-elle. Tout à coup, il y a l'effet du nombre qui fait qu'ils se sentent plus nombreux, plus forts et qu'ils n'ont plus le goût de se taire. Ça, ça fait sonner les lignes à l'Union. »