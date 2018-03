 Crise des Rohingya: les Canadiens ont donné 12,55 millions 

Le Fonds de secours pour la crise au Birmanie, mis sur pied par le gouvernement canadien, prévoyait que la contribution gouvernementale serait équivalente au total des dons faits entre le 25 août et le 28 novembre à des organismes de bienfaisance enregistrés au Canada.

Ces fonds « aideront nos partenaires à répondre aux besoins humanitaires croissants au Birmanie et au Bangladesh, en concentrant les efforts sur la satisfaction des besoins particuliers des femmes et des filles, qui souffrent le plus de cette crise », a déclaré par voie de communiqué la ministre canadienne du Développement international, Marie-Claude Bibeau.

Depuis la fin de l'été, plus de 625 000 Rohingya ont fui le Birmanie et se sont ajoutés aux quelque 300 000 autres qui s'étaient déjà réfugiés au Bangladesh lors des précédentes vagues de déplacement.

La ministre Bibeau, qui s'est rendue le mois dernier dans les camps de réfugiés qui accueillent les réfugiés rohingya, dit avoir vu de ses « propres yeux ce que notre soutien aux partenaires humanitaires peut apporter aux membres des communautés touchées ».

Les dons des Canadiens et la contribution équivalente du gouvernement s'ajoutent aux 25 millions de dollars d'aide humanitaire affectée par Ottawa au Bangladesh et au Birmanie depuis le début de 2017.

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement canadien lance de telles campagnes de financement ; l'été dernier, Ottawa avait aussi doublé les fonds amassés dans le Fonds de secours contre la famine, soit 21,3 millions de dollars, destinés à venir en aide à 55 millions de personnes souffrant d'insécurité alimentaire au Yémen, au Nigéria, en Somalie et au Soudan du Sud.