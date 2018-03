Climat «toxique» chez Postes Canada

« Dans notre cas, c'est moins de l'intimidation qu'une guerre de tranchées, affirme Guillaume Brodeur, facteur à Youville et membre de l'exécutif syndical de la section locale de Montréal. On est en restructuration sans arrêt depuis un an et demi. Ce n'est pas qu'on se fait harceler sur la route, mais avec cette culture d'entreprise, pour la moindre erreur, les employés se retrouvent avec trois ou cinq jours de suspension. »

Si le cas de la succursale Bridge est bien connu des autorités syndicales de Postes Canada, d'autres bureaux présentent aussi des problèmes. À la succursale Youville, dans le quartier Villeray, les travailleurs se sont réunis il y a deux semaines et ont convenu de ne plus tolérer la moindre « forme d'intimidation » de la part de l'employeur. Ils ont aussi signé une pétition envoyée aux autorités à Ottawa.

« Il faut toujours justifier chaque minute comme si on était devant un juge, poursuit Paul. Ils nous traitent comme si on était des voleurs, comme si on était malhonnêtes. »

« Les itinéraires sont rendus épouvantables, surtout dans le Vieux-Montréal et au centre-ville, et les supérieurs nous mettent de la pression pour qu'on livre en l'espace de huit heures, déplore Alex*, facteur depuis quelques années. Le nombre de colis à livrer explose, mais le temps alloué n'augmente pas. »

« On vit du harcèlement systémique. Toutes les procédures sont utilisées pour monter des dossiers disciplinaires contre les employés, on nous accule au mur. »

Un premier groupe de trois employés a pris contact avec La Presse il y a un mois, après l'annonce du projet de loi C-65 destiné à prévenir le harcèlement et la violence dans les milieux de travail fédéraux. Ces travailleurs de la succursale Bridge, qui dessert 130 000 adresses postales dans le coeur de la métropole, ont longuement décrit un environnement « toxique ». Ils ont présenté une montagne de notes disciplinaires, courriels et autres documents internes pour étayer leurs propos.

« Ma médecin de famille m'a dit : "Voulez-vous vraiment retourner là ?" Elle m'a dit que la seule façon de préserver ma santé mentale et physique, c'était de quitter cet emploi. On s'est entendus que je ne retournerais jamais dans ce milieu de travail. »

La porte-parole confirme qu'une réorganisation a eu lieu en 2016 à la succursale Bridge, qui couvre le centre-ville, de même que le Vieux-Montréal et L'Île-des-Soeurs. « Comme partout, certains itinéraires sont plus complexes que d'autres, mais ils sont tous organisés sur la base de journées de travail de huit heures. La plupart des employés se sont bien adaptés et travaillent selon les attentes, mais quelques-uns éprouvent des difficultés et nous nous efforçons avec eux de comprendre les situations problématiques et de trouver des solutions. »

Aurélie Walsh, directrice des relations avec les médias, affirme que Postes Canada prend très au sérieux toutes les situations irrégulières qui lui sont signalées. « La sécurité, la santé et le bien-être de nos employés sont nos priorités. Des politiques sont en place afin de protéger notre personnel. Si un employé se sent traité injustement, plusieurs voies s'offrent à lui, outre son supérieur immédiat, pour signaler la situation. »

De nombreux employés de Postes Canada affirment ne plus savoir vers quelle instance se tourner pour dénoncer les situations de harcèlement et d'intimidation. Ils s'estiment mal protégés par les mécanismes existants et misent gros sur le projet de loi C-65 déposé le mois dernier à Ottawa.

« CHANGEMENT DE CULTURE »

Le projet de loi présenté par la ministre de l'Emploi, Patty Hajdu, viendra notamment modifier le Code canadien du travail. Les situations décrites par des employés de Postes Canada seront couvertes par la nouvelle loi, selon le cabinet de la ministre. « Ces comportements n'ont pas leur place où que ce soit, a indiqué Mme Hajdu dans un courriel à La Presse. Ce projet de loi vient combler d'importantes lacunes quant aux protections offertes aux travailleuses et travailleurs canadiens dans la juridiction fédérale, couvrant la gamme complète de comportements inacceptables, qui va de la taquinerie et de l'intimidation jusqu'au harcèlement et à la violence physique et sexuelle. C'est un changement de culture qui doit avoir lieu. »

PÉTITIONS

Désemparés par la dégradation de leur climat de travail, près de 200 employés de la succursale Bridge ont signé une pétition remise il y a quelques mois à Steven McKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, qui chapeaute Postes Canada. Ils dénoncent un « harcèlement systémique, ciblé » qui passe par la tromperie et la calomnie. Des dizaines de syndiqués de la succursale Youville ont pour leur part envoyé une pétition au grand patron de Postes Canada le mois dernier. Ils déplorent les trois restructurations subies depuis l'an dernier, qui provoquent « beaucoup de stress, de fatigue, d'incompréhension et d'anxiété ».

LE SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE DE LA MINISTRE RÉPOND

Steven McKinon confirme recevoir « beaucoup d'interventions » liées à Postes Canada, dont la pétition des employés de la succursale Bridge. Il souligne que tous les dossiers sont portés à l'attention des autorités postales, mais rappelle qu'il n'a « aucun rôle opérationnel » en tant qu'élu. « Notre fonction d'écoute est très importante. Évidemment, on est sensibles [à la situation] et on doit absolument bien écouter, que ce soit des plaintes qui ont trait au service ou à la situation de travail. » Le député affirme avoir reçu l'assurance que Postes Canada ferait un « suivi approprié ».

LE NPD AUX AGUETS

Karine Trudel, députée néo-démocrate de Jonquière, a été factrice pendant 15 ans et présidente du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les histoires de harcèlement et d'intimidation ne datent pas d'hier, dit-elle. « C'est dans la culture d'entreprise, si on peut dire, chez Postes Canada. Si les employés ne rentrent pas dans le cadre, Postes Canada ne niaise pas. Ce sont des lettres disciplinaires, des mesures, des avis. » Mme Trudel attend avec impatience les orientations qui devraient être annoncées d'ici Noël par le gouvernement libéral quant à l'avenir de Postes Canada, et précise que des problèmes ne se retrouvent pas dans toutes les succursales.

DROITS DE LA PERSONNE

La Commission canadienne des droits de la personne a reçu 1993 plaintes au sujet de Postes Canada depuis 2002, indique Natalie Babin Dufresne, porte-parole de l'organisme. De ce nombre, 95 % découlaient d'enjeux liés à l'emploi. « La Commission reconnaît l'environnement et la nature unique de leur travail, et leurs efforts quant à la bonne gestion des enjeux particuliers en matière des droits de la personne qui peuvent y être soulevés. Un bon nombre de plaintes sont reliées au travail physique, ainsi que les conditions de travail (tels les quarts de travail). » Plus de la moitié des plaintes ont fait l'objet de « mécanismes de recours alternatif », tandis que 770 ont été acceptées par la Commission au fil des ans.