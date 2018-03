Raïf Badawi sur une liste de pardon royal

La femme de Raïf Badawi vit d'espoir depuis des années, mais en apprenant que le nom de son mari s'était retrouvé «pour une première fois» sur une liste de pardon royal en Arabie saoudite, elle a vu renaître un nouvel espoir, plus tangible.

«C'est la première fois qu'on me dit que Raïf est dans les listes de pardon du roi, a-t-elle laissé tomber au parlement d'Ottawa, jeudi. Le gouvernement disait depuis longtemps que le dossier (judiciaire) de Raïf n'était pas fermé.»

La femme du blogueur qui croupit en prison depuis cinq ans et six mois croit que cette fois pourrait être la bonne, avec l'arrivée au pouvoir du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui a entrepris des réformes au royaume saoudien.

«C'est maintenant le meilleur moment parce que la situation (politique au royaume) a changé», a-t-elle ensuite élaboré en entrevue avec La Presse canadienne après la conférence de presse.

«C'est devenu plus moderne. C'est le mot qu'utilise l'émir Mohammed ben Salmane, que l'Arabie saoudite va changer sa gouvernance, que ça va devenir une gouvernance moderne», a précisé Mme Haidar.

D'autant plus que, selon la mère de trois enfants réfugiée à Sherbrooke depuis 2011, il n'y a plus aucune raison pour que Raïf Badawi soit toujours derrière les barreaux. Tout ce qu'il a dénoncé sur le blogue qui l'a mené en prison a changé en Arabie saoudite, a-t-elle insisté.

Alors «oui, j'ai de l'espoir», a lâché Mme Haidar, qui était dans la capitale fédérale pour prendre part à une conférence de presse visant à souligner le quatrième anniversaire du décès d'un autre prisonnier politique - l'ancien président sud-africain Nelson Mandela.

Elle a précisé avoir été informée il y a une quinzaine de jours par une délégation du Parlement européen qui s'était rendue au pays que son mari était en bonne santé, et qu'il pourrait se voir accorder un pardon royal.

Elle a dit ignorer combien de personnes figuraient sur la fameuse liste, et quand ce pourrait être au tour de Raïf Badawi de bénéficier d'une clémence royale. «J'espère qu'il sera le prochain pardonné», a-t-elle soutenu.

Au ministère des Affaires étrangères, on a dit être «conscient de rapports à l'effet qu'un processus de pardon aurait été initié dans ce cas», selon ce qu'a écrit dans un courriel Adam Austen, attaché de presse de la ministre Chrystia Freeland.

«Nous continuerons de soulever nos inquiétudes concernant la situation de M. Badawi avec les autorités saoudiennes, lors des discussions diplomatiques ainsi que dans les forums multilatéraux. Nous continuerons à appeler à la clémence», a-t-il déclaré.

En coulisses, une source gouvernementale a cependant précisé que le dossier n'était pas simple, et qu'il était «vraiment trop tôt pour spéculer sur son retour au Canada».

«On ne voudrait pas compromettre le processus de pardon», a expliqué cette source sous le couvert de l'anonymat.

En attendant, Mme Haidar a des échanges limités avec son mari. «Raïf me parle de temps à autre, pas souvent. À cause de plusieurs raisons. D'abord, il est psychologiquement très fatigué et il n'aime pas parler quand il est dans cet état-là», a-t-elle confié en entrevue.

«Et quand il me parle, il me demande à quoi ressemblent maintenant les enfants, a-t-elle enchaîné. Ils ont beaucoup changé, bien sûr. La plus petite, quand elle a quitté l'Arabie saoudite, avait quatre ans. Elle a beaucoup changé.»

«Quand Raïf lui parle, il l'appelle "bébé" et elle lui répond qu'elle n'est plus un bébé. Ça l'a met en colère. Mais lui, l'image qu'il a gardée en tête, c'est celle d'un bébé», a relaté Mme Haidar après la conférence de presse.

À l'ambassade de l'Arabie saoudite au Canada, personne n'a répondu au téléphone, et un courriel envoyé jeudi après-midi par La Presse canadienne est demeuré sans réponse.