 Patrick Lagacé animera une conférence sur la vie privée 

Cette conférence, qui se déroulera à la salle Pierre-Mercure, aura précisément pour titre : Big Brother 2.0 : L'État, les entreprises et vos informations personnelles. Elle a lieu au moment où plusieurs observateurs s'inquiètent du non-respect des frontières de la vie privée par les gouvernements et de la monétisation de plus en plus courante des informations personnelles par certaines grandes entreprises.

« Plusieurs évènements récents, ici même au Québec, imposent la nécessité d'une grande réflexion plus élargie sur le sujet, constate la Fondation. Que nous pensions à l'affaire d'espionnage de Patrick Lagacé, au projet de loi sur la protection des sources journalistiques, à la commission Chamberland ou encore aux frasques du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) donnant lieu à plusieurs esclandres médiatiques, la question de la protection de la vie privée est d'actualité et concerne toute la société [...]. »

La conférence sera donnée par le journaliste de La Presse Patrick Lagacé, qui a fait l'objet de 24 mandats de surveillance par le SPVM entre janvier et juillet 2016. Il sera accompagné de l'avocat-criminaliste et professeur de droit Jean-Claude Hébert. La journaliste Josée Boileau animera le débat.

Les billets pour la conférence peuvent être achetés sur le site web de la Fondation humaniste du Québec au prix de 25 $.