Une famille sri-lankaise de Montréal expulsée du pays

L'espoir est maintenant mince que les huit membres de la famille Lawrence puissent un jour revenir au Québec, concède Stéphane Handfield. « Ce n'est pas impossible, mais ça va être difficile... Ça va leur prendre une autorisation de retour au Canada signée par le ministre [Goodale]. Il faudra refaire toutes les démarches pour les circonstances d'ordre humanitaire. Quand on est déjà expulsé du Canada, c'est plus difficile de convaincre les fonctionnaires du bien-fondé d'une telle demande. »

« UNE CRUAUTÉ DÉMOCRATIQUE INUTILE », DIT AMIR KHADIR

Le député de Québec solidaire Amir Khadir a déclaré hier soir à La Presse qu'il ressent une « profonde déception » à la suite de l'expulsion des Lawrence. « Je ressens une espèce de révulsion quand je vois comment on faillit à notre tâche collective, a dit M. Khadir. Je comprends qu'on ne peut pas recevoir tout le monde, tout le temps, mais il y a des gens ici qu'on a gardés pendant cinq ans, qui ont cru aux promesses entendues de la bouche même de M. Trudeau. [...] Ces gens-là ont travaillé ici, leurs enfants sont allés à l'école et ont appris le français. C'est une cruauté bureaucratique inutile. »

Quelques heures avant l'expulsion de la famille, le chef du Parti québécois Jean-François Lisée avait dénoncé l'inaction du gouvernement fédéral dans le dossier. « Le gouvernement canadien dit : on s'en fiche. On s'en fiche que le gouvernement du Québec ait donné un certificat de sélection. On s'en fiche qu'il y ait de la mobilisation humanitaire, on s'en fiche que la fille soit sur le point de rentrer au cégep et soit excellente en français. »