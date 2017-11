 Face-à-face à Québec entre la Meute et des antifascistes 

Comme prévu, des sympathisants et membres des groupes identitaires de droite Storm Alliance et La Meute se sont rassemblés devant le Grand théâtre de Québec avant de défiler sur le boulevard René-Lévesque en direction du Centre de congrès où était réuni le Parti libéral du Québec.

Ils voulaient ensuite atteindre l'Assemblée nationale, mais les contre-manifestants de groupes antifascistes ont tenté de leur barrer le chemin à l'intersection du boulevard Honoré-Mercier.

Les contre-manifestants ont été refoulés par des policiers portant leur équipement anti-émeute, d'abord vers l'Assemblée nationale, puis jusqu'aux Plaines d'Abraham. Ils ont parfois dû faire usage de poivre de Cayenne. Les tensions étaient vives entre les représentants de l'ordre et ce groupe.

Des contre-manifestants ont notamment répliqué en lançant des balles de neige vers les policiers.

Sur son compte Twitter, le SPVQ a fait état de 21 d'arrestations dans le secteur Saint-Joachim. Selon le porte-parole du corps policier, David Poitras, a expliqué que ces personnes «s'apprêtaient à joindre à la manifestation avec violence». Il n'a pas précisé si ces gens interpellés faisaient partie d'un groupe ou non. Sur son compte Twitter, le SPVQ dit que des «déguisements et (des) armes blanches» ont été saisis. Elle a aussi parlé de «bâton téléscopique, (de) lance-pierre avec billes de métal ainsi que (des) bouteilles de plastique contenant du liquide inconnu».

Elle a signalé «(qu') aucun blessé ni aucun bris matériel n'avaient été rapportés».

Par ailleurs, des signes de division sont apparus entre les divers groupes identitaires, notamment sur le plan de la tactique.

Ainsi, dans un premier temps, un premier groupe d'une centaine de manifestants issus de Storm Alliance ont pris la route, scandant des slogans «Couillard dehors!», «Liberté» et chantant La Marseillaise, l'hymne national de la France. Parmi eux, plusieurs brandissaient le drapeau des Patriotes.

Environ deux cents autres manifestants, liés à La Meute, les suivaient à environ 200 mètres de distance. Fidèles à leur tactique habituelle, ceux-là marchaient silencieusement dans les rues de Québec.

Un troisième groupe de radicaux ultranationalistes du groupuscule Atalante Québec est monté sur les fortifications.

Au terme du parcours, le porte-parole de Storm Alliance, Dave Treggett a qualifié l'événement de «gros succès».

«Ça s'est déroulé dans la paix. Ça ne reflète pas ce qui s'est passé le 20 août dernier. On a dit aux gens venez dénoncer les libéraux, venez leur dire ce que vous n'aimez pas», a-t-il précisé.

Plusieurs autres groupuscules d'idéologies plus radicales se sont toutefois joints à la marche. «On leur a dit qu'ils étaient les bienvenus en tant que Québécois qui dénoncent les libéraux. Ils n'ont pas scandé autre chose et ont respecté ce qu'on a demandé», a commenté M. Treggett.

Il explique la décision de La Meute de se tenir plus loin derrière par un désir de passer un autre message. «C'est une décision de La Meute, ils voulaient parler contre le hidjab et nous, on n'en parle pas, alors c'était correct», a expliqué le cofondateur de Storm Alliance.

Dave Treggett espère avoir pu passer un message de la frustration des Québécois envers le gouvernement. Il souhaite éventuellement que son regroupement puisse obtenir un poids politique assez fort pour influencer les décisions des partis en place.

Réactions politiques

Quelques représentants du gouvernement ont réagi aux manifestations qui se déroulaient à quelques mètres du congrès du PLQ.

Le premier ministre Philippe Couillard a soutenu qu'il ne leur donnerait «pas plus d'attention qu'ils ne le méritent».

Le ministre des Ressources naturelles, Pierre Moreau, a fait savoir qu'il ne partageait pas leur opinion.

«Je ne respecte pas l'opinion de ces groupes-là, mais quand on accepte de vivre en démocratie on accepte que toutes les idées s'expriment (...). Je fais confiance aux Québécois et je sais que ce genre de discours-là n'a pas beaucoup d'emprise. (...) Quelle que soit la manifestation, quand il y a de la casse, c'est inacceptable. (...) Ce qui est incorrect, c'est quand on se donne rendez-vous sur le ring pour boxer ensemble», a-t-il commenté.

Le Service de police de Québec doit tenir un point de presse à 16 heures pour dresser le bilan de la journée.