La marine canadienne saisit 1,3 tonne de cocaïne

Un premier arraisonnement a permis «la saisie de 834 kg de cocaïne et à l'appréhension de trois présumés contrebandiers» par l'équipage du bâtiment NCSM Moncton dans le cadre de l'opération Carribe.

La deuxième saisie a porté sur 478 kilos de cocaïne avec aussi l'arrestation de trois personnes, selon le communiqué des forces armées canadiennes.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue entre l'Amérique latine et le sous-continent nord-américain, les navires canadiens de défense côtière sont déployés dans l'Est de l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes où les patrouilles sont réalisées conjointement avec la garde côtière américaine, a rappelé le ministère.

Ces navires vont bénéficier prochainement de l'appui d'un avion patrouilleur à long rayon d'action CP-140 Aurora, a indiqué la même source.