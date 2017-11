 Alertes de pluie verglaçante pour plusieurs régions du Québec 

Selon Environnement Canada, les quantités de verglas varieront entre 5 et 15 millimètres au nord du fleuve Saint-Laurent alors qu'elles seront de 1 à 4 millimètres sur les régions au sud du fleuve.

Certaines régions, comme l'Outaouais, ont connu un premier épisode de pluie verglaçante samedi après-midi, et un second en soirée et dans la nuit.

À Montréal ainsi que sur ses couronnes nord et sud, la pluie verglaçante doit se poursuivre jusqu'à dimanche matin.

Le scénario annoncé est identique pour Trois-Rivières et Québec et cette pluie verglaçante doit atteindre par la suite le centre et l'est de la province.

Du Témiscamingue jusqu'à la Côte-Nord, en passant par l'Outaouais, la Haute-Mauricie et le Lac-Saint-Jean, la neige devrait être abondante, jusqu'à dimanche. Selon Environnement Canada, entre 15 et 25 centimètres de neige devraient s'abattre.

Les vents, combinés au mélange de précipitations, risquent de créer des conditions difficiles sur les routes.

Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et dangereuses.