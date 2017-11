Un tirage au sort pour choisir le maire

Fanny Lévesque

La Presse

Imaginez si la mairie de Montréal avait été départagée par tirage au sort parce que Denis Coderre et Valérie Plante avaient obtenu un nombre égal de voix. Ou encore si l'ex-maire Jean Tremblay n'avait pu partir à la retraite simplement parce que personne n'aspirait à la mairie de Saguenay. Ces situations étonnantes et d'autres se sont bel et bien produites, dimanche dernier. Petit tour du Québec.