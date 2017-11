 De nombreux migrants omettent de se rapporter aux autorités 

Une grande partie des milliers de migrants qui ont traversé la frontière à pied pour demander l'asile au Canada cet été ne donnent plus signe de vie et risquent donc de ne jamais pouvoir régulariser leur statut au pays, a appris La Presse.

La situation est telle qu'une dirigeante de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) a envoyé un courriel à tous les intervenants du milieu ces derniers jours afin de les sensibiliser au nombre croissant de demandeurs d'asile qui ne fournissent pas les documents requis par les autorités et ne se présentent pas lorsqu'ils sont convoqués.

Confrontées à un afflux jamais vu de migrants qui traversaient la frontière à pied dans le sud du Québec cet été, les autorités canadiennes ont mis en place une procédure spéciale temporaire afin de gérer les demandes d'asile.

Les demandeurs sont d'abord interceptés par la GRC lorsqu'ils passent la frontière, comme l'ont montré les images qui ont fait le tour du monde ces derniers mois.

Après un court interrogatoire, ils sont remis à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui doit traiter leur demande d'asile. S'ils ne sont pas exclus d'emblée, par exemple en raison d'antécédents criminels ou d'un mandat d'arrêt, on leur donne un formulaire à remplir intitulé « Fondement de la demande d'asile » (FDA).

Dans ce formulaire, ils doivent exposer les grandes lignes de leur demande : pourquoi ils sont en danger dans leur pays et pourquoi le Canada devrait leur accorder sa protection et le statut de réfugié.

DEUX CHANCES, PUIS C'EST FINI

Les demandeurs ont 15 jours pour remettre ce formulaire. S'ils omettent de le faire, on leur offre une seconde chance : ils sont convoqués à la CISR pour s'expliquer lors d'une audience en bonne et due forme. S'ils ne saisissent pas cette occasion, la procédure veut que leur demande d'asile soit annulée. Ils ont raté leur chance et peuvent être expulsés vers leur pays d'origine à tout moment.

C'est la situation dans laquelle plusieurs d'entre eux se retrouvent aujourd'hui.

« Au cours des dernières semaines, nous avons constaté qu'un nombre croissant de demandeurs d'asile ne présentaient pas leur formulaire FDA partiellement rempli dans les délais, puis ne se présentaient pas à l'audience », s'alarme Shereen Benzvy Miller, vice-présidente de la Section de la protection des réfugiés à la CISR, dans son courriel.

Sur le terrain, plusieurs avocats disent entendre des commissaires de la CISR se plaindre du nombre élevé de demandeurs qui ne donnent plus signe de vie et dont la demande sera tout simplement annulée.