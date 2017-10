 Vents: plus de 197 700 clients privés d'électricité au Québec 

Plus de 197 700 clients d'Hydro-Québec n'avaient pas d'électricité à 12h00, lundi, des pannes ayant été provoquées par des bris causés par les intempéries.

>>> Consultez le bilan des pannes au Québec

Des vents forts soufflent dans plusieurs régions et causent de nombreux dégâts au réseau de transport d'électricité, selon ce qu'affirme Hydro-Québec.

La société d'État précise que la région la plus touchée demeure celle de la Montérégie, où plus de 45 500 clients n'ont pas d'électricité.

Les autres sont les Laurentides (28 300), le Saguenay-Lac-Saint-Jean (29 500), les Cantons-de-l'Est (18 700), Lanaudière (16 400), le Centre-du-Québec (14 100), Chaudière-Appalaches (8130) et Québec (10 900).

À 12h00, plus de 4500 abonnés de l'île de Montréal étaient affectés et un peu plus de 8000 autres en Outaouais.