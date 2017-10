 Le débat sur le pétrole a fait bondir le tourisme à Anticosti 

Le tourisme explose à Anticosti. Depuis 2015, l'île de la Côte-Nord a vu son achalandage touristique bondir de 75%. Un boum non étranger au «tapage médiatique» entourant le débat controversé sur l'exploitation d'hydrocarbures, croit le maire d'Anticosti John Pineault, qui a bien l'intention de profiter de cet élan pour rendre l'île plus accessible.

«On veut voir l'île avant qu'elle soit détruite.» Cette phrase, John Pineault dit l'avoir entendue à plus d'une reprise avant que le premier ministre Philippe Couillard sonne le glas de l'exploitation pétrolière, en juillet. «Pour nous, on sait que tout le tapage médiatique autour d'Anticosti, ç'a fait une grosse, grosse différence», estime-t-il. En 2014, quelque 700 visiteurs ont foulé l'île de près de 200 âmes. Les données de 2017 font état de 1341 visiteurs.

«On parle de 75% d'augmentation entre 2015 et 2017, c'est tout à fait majeur pour nous», ajoute le maire. Les demandes de réservations dans les terrains de camping ont grimpé de 362% de 2016 à 2017. En 10 ans d'exploitation, Anne-Marie Dresdell, du Gîte chez Anne-Marie, n'a jamais vécu une année aussi occupée que 2017. Son gîte pouvant accueillir sept visiteurs a été rempli tout l'été. Du jamais-vu, dit-elle.

L'île d'Anticosti est réputée pour ses séjours de chasse et de pêche, mais aussi pour son tourisme de villégiature. À la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ), qui gère le parc national d'Anticosti et la réserve faunique, on s'attend également à ce que 2017 «soit une bonne année», mais les données n'ont pas encore été compilées officiellement.

Un tourisme différent

Ce qui porte le maire à croire que le débat sur l'épineux projet d'exploitation d'hydrocarbures, mené entre autres par Pétrolia, a incité les touristes à visiter l'île, c'est qu'il dit avoir remarqué «un tourisme différent». «Il y a eu un genre de tourisme culturel, assure-t-il. Les gens étaient intéressés à rencontrer les gens de Port-Menier, savoir comment ils vivaient.»

«Au lieu du touriste qui vient simplement faire de la villégiature, c'était beaucoup des gens intéressés [...] Les touristes étaient curieux de connaître l'opinion des gens d'Anticosti. S'ils étaient pour ou contre le projet. Il y a aussi des gens qui passaient au bureau municipal pour nous féliciter pour notre combat», énumère le maire John Pineault.