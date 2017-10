Jean Tremblay : «Je pars l'esprit tranquille»

Puis à un autre mur, un crucifix. La foi du maire sortant de Saguenay est bien connue. Dans les dernières années, tandis qu'à peu près tous les partis politiques de la province parlaient de laïcité, Jean Tremblay faisait l'inverse. Il militait activement pour que la religion catholique occupe une place prédominante dans la sphère publique québécoise.

«Si la religion catholique s'effrite, une autre viendra prendre sa place. Pour moi, la religion catholique est la plus belle, c'est celle fondée par le Christ, fait valoir Jean Tremblay. Je trouve ça déplorable de voir qu'on remplace ça par un paquet de religions.»

Lorsqu'en 2006, un citoyen de Saguenay s'est plaint à la Commission des droits de la personne de la prière avant les réunions du conseil municipal, Jean Tremblay est monté aux barricades. Il n'était pas question de la sacrifier. L'affaire s'est rendue jusqu'en Cour suprême.

Le plus haut tribunal au pays a conclu en 2015 que la prière allait à l'encontre du droit à la liberté de religion de ses concitoyens. À l'heure des bilans - il ne se représente pas -, le maire sortant croit que ce jugement défavorable n'est pas un échec.

«Le combat pour la prière, c'est le plus beau combat de ma vie. Est-ce que j'ai vraiment perdu? La société était rendue là, et il fallait avoir la réflexion», estime M. Tremblay.

Il se demande si son combat a été plus sévèrement jugé que d'autres faits au nom de la religion, comme celui des sikhs pour le port de symboles religieux. «Le nouveau chef du NPD, Jagmeet Singh, était au Lac-Saint-Jean récemment. Tout le monde est en vénération devant lui. Mais si au lieu d'un turban, il portait un crucifix, je ne sais pas ce qu'on dirait.»

Des villes «tapées» ensemble

Le dossier de la prière a été le plus médiatisé du règne de Jean Tremblay. C'est la raison pour laquelle il se fait reconnaître dans les magasins à Montréal, comme il le raconte. C'est la raison pour laquelle Infoman et Jean-René Dufort faisaient un pèlerinage quasi annuel dans son bureau à Chicoutimi.

Mais son règne de 20 ans a aussi été marqué par la création d'une nouvelle ville. Élu maire de Chicoutimi en 1997, il a milité pour la fusion avec Jonquière, La Baie et quatre autres municipalités.

Ces sept villes ont été «tapées ensemble», comme aime le dire Luc Boivin, directeur général de la Fromagerie Boivin. Elles avaient des mentalités différentes, des intérêts divergents, rappelle celui qui est également un conseiller municipal proche du maire sortant.

«Dans les premières années, la Consolidated a fermé [elle employait 640 travailleurs], il y avait des indicateurs économiques très négatifs. Statistique Canada prédisait une baisse de la population, une croissance économique anémique, parfois nulle, rappelle Luc Boivin. Jean Tremblay a eu à composer avec ça.»

Et malgré ces vents contraires, «ça s'est quand même bien passé. Jean Tremblay a réussi à maintenir une ville forte». La population s'est maintenue, la croissance a été faible, mais positive.

L'ancien professeur d'économie à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Gilles Bergeron est plus sévère dans son analyse du bilan économique de M. Tremblay. «Le taux de chômage à Saguenay s'explique en grande partie parce que la population des 18-65 ans a augmenté beaucoup moins vite qu'ailleurs dans la province», note-t-il.

«Si on avait eu une croissance de la population comme la moyenne québécoise, on aurait un taux de chômage de 23%.»

En entrevue, à la mention de ces chiffres, Jean Tremblay a une de ces réponses qui ont fait sa renommée. Sur un ton calme, il attaque le messager.

«C'est sûr qu'on peut toujours dire : ‟ah ben, si y'avait ça." Les professeurs d'université sont ben bons là-dedans, y'ont jamais rien fait, mais ils savent tout ce qu'il faut faire pour tout le monde.»

Attaquer pour détruire

Des attaques du genre, il y en a eu plusieurs au cours de son règne. Quand le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, s'est brisé la hanche en tombant à vélo, le maire n'a pas attendu longtemps avant de le varloper.

«Si on avait eu de l'argent pour réparer les rangs comme on lui a demandé, ça lui aurait peut-être donné une chance», avait dit M. Tremblay.

Trois ans plus tard, le député du Parti québécois ne veut pas s'étendre sur «les propos insipides de Jean Tremblay».

Il pense cependant que le départ de M. Tremblay est une bonne nouvelle pour la ville. «Je ne me suis jamais caché quant à ma critique de l'administration Tremblay. Surtout son incapacité de travailler avec des élus qui ne partagent pas ses idées, dit Sylvain Gaudreault. Mais il a aussi mené des combats qui n'étaient pas partagés par l'ensemble de la population, je pense à la prière, entre autres.»

Le député vient de donner son appui à la candidate à la mairie Josée Néron. Mme Néron représentait à elle seule la moitié de l'opposition à l'hôtel de ville. Seules deux conseillères de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD), opposées au maire Tremblay, avaient été élues en 2013.

«Quand on est entrées en poste, on a rapidement compris qu'il n'était pas un maire démocrate», affirme Mme Néron, en tête dans le dernier sondage. «C'était un maire qui aimait centraliser le pouvoir et n'aimait pas nécessairement entendre un autre discours que le sien.»

Son plus proche poursuivant est l'ancien député conservateur Jean-Pierre Blackburn. M. Blackburn avait d'abord été pressenti par Jean Tremblay pour lui succéder à la tête du Parti des citoyens de Saguenay (PCS), ce qu'il a fait.

Mais au déclenchement de la campagne municipale, coup de théâtre : M. Blackburn a quitté le PCS, parce que, selon lui, on tentait d'écarter ses proches collaborateurs et de le contrôler.

Jean Tremblay, furieux, l'a qualifié «d'hypocrite et de traître», et a énuméré devant la presse une liste des faux pas de Jean-Pierre Blackburn du temps qu'il était député de Jonquière-Alma.

«J'étais très clean dans ma décision de quitter le PCS, très gentleman. Ç'a pas pris 30 minutes que monsieur le Maire tombait à bras raccourci sur moi et me plantait», raconte M. Blackburn, qui se présente comme candidat indépendant.

«Mais c'est l'homme que j'ai connu dans ma carrière, c'est l'homme qui, dès qu'il y a une contrariété, tire sur la personne, essaie de la détruire, fait tout pour arriver à ça. Je pense que les gens en ont soupé de cette façon de faire.»

«J'ai pas mal fait tout ce que je voulais faire»

Les gens de Saguenay en ont-ils soupé? Jean Tremblay a toujours été élu avec de fortes majorités (72% des voix en 2005, 78% en 2009, 63% en 2013). Mais récemment, son étoile semblait pâlir. Un sondage a révélé en mars 2015 que Sylvain Gaudreault l'emporterait s'il se présentait contre Jean Tremblay.

Ce dernier assure que ce n'est pas la raison de son départ. «Ça fait 20 ans que je suis maire, et 20 ans, c'est assez. Honnêtement, je suis un peu tanné. La routine s'installe. Je pense que j'ai pas mal tout fait ce que je voulais faire.»

À 68 ans, il refuse de parler de retraite. Ce fédéraliste convaincu ne fait pas une croix sur la politique provinciale ou fédérale. Mais pour le moment, il entend se consacrer à sa foi, à «notre belle religion», à laquelle il est convaincu que le Québec va «revenir».

«Je pars l'esprit tranquille. Tout le monde me demande si j'ai des regrets. Y'a des petites affaires que je regrette, des petits détails, dit-il. Mais dire que j'ai un grand regret? Non.»