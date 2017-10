 Montréalais disparu au Pérou: 20 000 personnes se mobilisent 

Jesse Galganov, qui est citoyen canadien et américain, est porté disparu au Pérou depuis le 28 septembre.

La pétition, publiée sur le site change.org, indique que les enquêteurs ont besoin d'information se trouvant dans son iPhone et dans sa liseuse Kindle pour pouvoir le retrouver. Or, selon l'auteure de la pétition, Alana Humes, «Apple, T-Mobile et Amazon ont refusé de coopérer malgré des requêtes de la part des enquêteurs et de la mère de Jesse».

Alisa Clamen, une résidante de Montréal, a indiqué que son fils âgé de 22 ans était parti pour un voyage «sac à dos» en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, le mois dernier.

Elle n'a pas eu de ses nouvelles depuis le 28 septembre, lorsqu'il a dit qu'il ne serait pas en mesure de communiquer pendant quelques jours durant une randonnée près de la ville péruvienne de Huaraz.

Mme Clamen s'est envolée pour le Pérou la semaine dernière après avoir eu le sentiment que quelque chose clochait vraiment. Après plus d'un mois sans nouvelle de son fils, elle offre maintenant une récompense de 10 000 $ US pour toute information qui permettrait de le retrouver.

Mme Clamen a dit être en contact avec les autorités péruviennes depuis son arrivée, qui travaillent d'arrache-pied, selon elle, pour tenter de retracer son fils.

Elle a affirmé que tous les renseignements pointent vers la conclusion que «Jesse, d'une quelconque manière, a été enlevé».

«Il s'agit en fait de la seule théorie plausible à ce moment, car personne ne s'évapore comme ça», a-t-elle fait valoir.

Mme Clamen a affirmé que son fils avait été vu pour la dernière fois dans une auberge pour randonneurs appelée Kame House à Huaraz. Elle a souligné que l'enquête avait eu officiellement une portée criminelle à partir du moment où le propriétaire a changé sa version des faits pour dire à la police que le jeune homme n'avait jamais logé à cet endroit.

Un ami a reçu un message de Jesse Galganov sur Snapchat en provenance de cette auberge.