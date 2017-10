 Nouveau-Brunswick: Brian Gallant annonce les priorités du gouvernement 

Il a rencontré la lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau, pour discuter du discours du trône qui doit ouvrir mardi la quatrième session de la 58e législature de la province.

La prochaine élection provinciale est prévue le 24 septembre 2018. Toutefois, les partis d'opposition avaient passé la fin de semaine à spéculer sur la possibilité d'élections prématurées.

Au cours de la session, le gouvernement provincial veut notamment réduire davantage le taux d'imposition sur le revenu des petites entreprises et établir un modèle de tarification du carbone. Le gouvernement souhaite aussi poursuivre la croissance économique de la province et renforcer l'éducation et les soins de santé. Il compte de plus soutenir la légalisation prévue du cannabis par le gouvernement fédéral et mettre en oeuvre des initiatives visant à prévenir la violence entre partenaires intimes.