Dan Bigras est atteint d'un cancer colorectal

On sent toujours l'écorché vif en Dan Bigras. Mais on sent aussi le courage. Au terme d'une entrevue déjà fort touchante, Guy A. Lepage a révélé à Tout le monde en parle que le chanteur était atteint d'un cancer colorectal et qu'il devait subir une opération le lendemain de l'enregistrement.

Bonne nouvelle : l'opération a été un succès, a annoncé Dan Bigras sur Twitter. Reste que le cancer en est au stade 2, et que c'est sérieux. Dan Bigras attaque sa maladie avec confiance. «J'ai pas eu des faces de carême qui sont venues m'annoncer que je serais mort dans trois semaines, faut dédramatiser un petit peu.» Son foie n'est pas encore atteint, ce qui est bon signe. S'il le faut, il y aura chimiothérapie de prévention. Des accès de fièvre et du sang lui ont fait penser qu'il y avait quelque chose. «C'est un coup de luck d'avoir eu cette douleur-là, j'ai été chanceux, ils ont trouvé vite.» Il a dû annuler le lancement de son livre et de son disque, mais tient à son traditionnel Show du Refuge, qui aura lieu. «Même si ça tourne mal, je vais quand même avoir un bon moral, parce que maintenant, c'est ça que j'ai depuis longtemps. Je suis heureux d'être au monde», dit-il. «Je vous ai rien caché, je vous ai tout dit », a ajouté le chanteur, qui venait de parler de sa biographie et d'une compilation, Le temps des seigneurs. Il est revenu sur son enfance difficile, avec une mère souvent méchante et un père qui le battait. Jusqu'à ce qu'il lui promette de ne plus lever la main sur lui. «Mon père a tenu promesse», a-t-il dit. Bigras a quand même quitté la maison à 16 ans, se retrouvant dans la rue en plein hiver. La musique l'a en quelque sorte sauvé. Il jouait du piano dans un bar, quatre spectatrices se sont approchées de lui et le propriétaire a décidé de le garder. Il s'en veut encore pour la mort de son frère, qu'une relation trouble liait à leur père. «Je crois qu'il y a eu des attouchements sexuels», a-t-il laissé tomber, précisant qu'il n'avait aucune preuve de ce qu'il avançait. La carte du fou du roi : «Le vrai courage, la vraie légende, c'est pas le Dodge RAM, c'est notre grand Dan.»

Agrandir Robert Charlebois PHOTO FOURNIE PAR ICI RADIO-CANADA

Charlebois rêve toujours à la chanson parfaite Robert Charlebois souffre encore, une semaine après avoir été attaqué par une guenon sur le plateau Salut les Terriens en France. Sa côte fêlée l'empêche de chanter, et il craint de devoir annuler des spectacles. Si c'est le cas, la télé française devrait recevoir la facture. Honoré bientôt par la SOCAN pour l'ensemble de sa carrière et pour la chanson Lindberg, il rêve encore d'écrire la chanson parfaite. Il trouve les chansons d'aujourd'hui «d'une pauvreté harmonique», «beaucoup à cause du rap, où il y a peu de mélodie», s'est-il risqué à dire, avant d'ajouter qu'il respectait ce style musical. Honoré que Céline Dion reprenne Ordinaire à sa façon, il aurait aimé assister à l'enregistrement à Las Vegas, pour prodiguer de petits conseils de prononciation à la chanteuse. Réjean Ducharme lui a écrit de grandes chansons, et Charlebois a souhaité jusqu'à sa mort qu'il lui en écrive d'autres. Il défend sa décision d'avoir vendu J't'aime comme un fou pour deux pubs qui ont beaucoup tourné l'été dernier. «C'est la seule façon de rentabiliser des chansons aujourd'hui. Sinon, c'est la mort de la chanson française.» Sa pire chanson en carrière? «Ah, j'en ai tellement des mauvaises. Une que j'avais faite sur Jean-Paul II. [Pape Music] [...] Ça, ça tourne jamais, même aux postes religieux.» La fraude scientifique sous la loupe On croyait que ça n'arrivait que dans les soaps américains, mais 2% des chercheurs scientifiques admettent avoir falsifié ou fabriqué des données. Selon l'enquête très fouillée de ma collègue de La Presse Marie-Claude Malboeuf, près d'une centaine de scientifiques canadiens ont été sanctionnés depuis cinq ans, et 13 d'entre eux auraient fraudé, fabriqué ou truqué des résultats. Ça va du plus sérieux au plus farfelu : cochons volants, extraterrestres responsables d'épidémies, traitements bidon contre le cancer. Les dommages peuvent être immenses si d'autres chercheurs font confiance à ces études complètement fausses. Pour financer leurs projets, les scientifiques doivent souvent publier leurs études, et sont tentés d'embellir les choses. Spécialiste de la bioéthique, Bryn Williams-Jones ne croit pas que de dévoiler au grand jour ces menteurs parviendrait à régler le problème. Il n'y a pas de police pour les universités, qui enquêtent sur elles-mêmes, malgré le conflit d'intérêts.

Agrandir Tanya Lapointe PHOTO FOURNIE PAR ICI RADIO-CANADA