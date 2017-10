 Les Canadiens ne veulent pas suivre l'exemple de Donald Trump 

Pas moins de 60 % des participants à un sondage Ekos-La Presse canadienne mené auprès de 4839 Canadiens ont indiqué ne pas être intéressés par une approche «Canada First» qui imiterait la tactique «America First» du président Donald Trump.

80 % des personnes interrogées ont dit être en désaccord avec la manière dont M. Trump dirige son pays, et 52 % souhaitent voir le Canada se distinguer encore plus des États-Unis.

En revanche, 22 % des participants à l'enquête croient que le Canada devrait s'isoler davantage sur la scène internationale, une hausse importante après des années de stabilité.

37 % des personnes interrogées sont d'avis que les règles canadiennes en matière d'immigration ouvrent les portes du pays à trop de membres des minorités visibles. Quelque 29 % des participants ont dit avoir été victimes de racisme au cours des mois précédents et 33 % ont dit croire que le racisme est de plus en plus répandu.

Le sondage par téléphone a été mené entre le 15 septembre et le 1er octobre. Il a une marge d'erreur de plus ou moins 1,4 point de pourcentage, 19 fois sur 20.