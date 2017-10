 Course à la mairie de Québec: un candidat climatosceptique et provoitures 

(QUÉBEC) Il est climatosceptique, mais précise qu'il fait son compost. Il « respecte » l'opinion des urbanistes, mais pense que Québec a besoin de plus de routes. Il juge que l'étalement urbain n'est pas un problème et que le libre marché doit décider de l'aménagement de la ville.

Puis, en avril dernier, il s'est lancé dans la course à la mairie, se disant exaspéré « par les dépenses du maire Labeaume et ses taxes ».

«Moi, ce que je dis, contrairement à eux, c'est que si on construit une nouvelle autoroute et qu'elle est pleine dans quelques années, il est où, le problème ? Ça veut dire qu'il y avait une demande. Ça veut dire que la région va bien, que les gens circulent.»

Même chose pour l'étalement urbain, qui, selon lui, « est une histoire de libre marché ». Pas question, donc, de limiter la croissance de la périphérie pour densifier la ville.

« Pour moi, l'étalement urbain, ça ne veut absolument rien dire. On n'est pas à Toronto et on ne sera jamais une ville de la grosseur de Toronto. Québec, si on regarde sur Google Maps, on voit qu'il y a de la place. »

Que pense-t-il du projet de transports en commun « structurant » que Régis Labeaume propose ? « Québec n'est pas prêt. Peut-être dans 10 ans, on verra. »

CANDIDAT DES RADIOS ?

Ce détenteur d'un MBA, qui a grandi dans le quartier Limoilou à Québec, a déjà dit s'être politisé en écoutant Jeff Fillion. En entrevue avec La Presse, l'homme de 42 ans assume ses propos, mais les nuance. « Jeff Fillion ne m'a pas influencé comme politicien. C'est Mario Dumont qui l'a fait », dit-il.

N'empêche que Fillion est très tendre à l'endroit de Gosselin. L'animateur de Radio X lui a même promis son vote en ondes. Il n'hésite pas non plus à donner des conseils à Gosselin quant à sa campagne. C'est lui, par exemple, qui a été l'un des premiers à parler d'« élection référendaire » autour du troisième lien, concept aujourd'hui repris par Québec 21, le parti de Gosselin.

Les deux hommes se rassemblent aussi sur la question des changements climatiques. Gosselin est climatosceptique et l'assume.