 Les proches d'Yvon Lacasse lui rendent un dernier hommage 

Yvon Lacasse a été conduit à son dernier repos samedi à Brownsburg-Chatham, près de Lachute. L'église de Saint-Philippe était bondée de proches et amis venus saluer l'homme de 71 ans, retrouvé sans vie le 20 septembre à Arundel dans les Laurentides. Le septuagénaire aurait croisé la route du fugitif Ugo Fredette, qui lui aurait volé son véhicule pendant sa cavale de 24 heures.

« Yvon, il était ami avec tout le monde », a confié une amie du défunt. Sur le coup de 11 h, toutes les places de l'église de la route du Canton étaient occupées, certains ont même dû rester debout, signe qu'Yvon Lacasse était aimé de tous. « C'était une belle cérémonie. C'est tellement triste ce qui est arrivé, c'était un homme tranquille. »

Des gens présents samedi avaient aussi participé aux multiples recherches pour retracer l'homme, qui a manqué à l'appel pendant près d'une semaine. Ses proches ont parlé de l'individu exemplaire qu'il était. C'était un homme bon, de coeur, qui était près de sa famille et impliqué dans sa communauté, ont aussi exprimé des connaissances.

« Il était trop généreux, c'est ça qui l'a amené », a lâché un ami d'enfance. Ugo Fredette aurait volé le Honda CRV de M. Lacasse dans une halte routière de Lachute alors qu'il était en pleine fuite. L'homme de 41 ans aurait poignardé son ex-conjointe à mort avant de s'enfuir avec un enfant de six ans plongeant tout le Québec dans la plus longue alerte Amber de l'histoire.

Pendant les recherches, la fille de M. Lacasse avait confié que son père avait grand coeur et qu'elle ne serait pas surprise s'il avait tenté de faire une bonne action en venant en aide à Fredette ou à l'enfant. « Ça ne sert à rien d'être en colère aujourd'hui. C'est la société dans laquelle on est. Les gens ne croient plus en rien », a déploré un ami, émotif.

La famille d'Yvon Lacasse a choisi de vivre son deuil en toute intimité.

Ugo Fredette est pour l'heure accusé du meurtre non prémédité de Véronique Barbe. Aucun autre chef d'accusation n'a encore été déposé en lien avec l'enlèvement de l'enfant ou la mort d'Yvon Lacasse. Il n'est pas exclu néanmoins que d'autres accusations s'ajoutent contre l'accusé à la suite de la divulgation de la preuve, le 31 octobre.

Yvon Lacasse laisse dans le deuil ses deux enfants, ses frères et soeurs et plusieurs petits-enfants. Les dons à sa mémoire peuvent être faits à l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues.