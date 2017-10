 Veillée à la mémoire des femmes autochtones disparues et assassinées 

Comme le veut maintenant la tradition, des rassemblements étaient organisés un peu partout au pays, le soir du 4 octobre.

Il s'agit d'un moment de recueillement pour les familles endeuillées, leurs proches et leurs amis.

Des commissaires de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Michèle Audette et Qajaq Robinson, ont pris part aux rassemblements d'Ottawa et de Montréal.