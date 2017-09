Veille d'orages violents dans plusieurs régions

>>> Consultez les alertes d'Environnement Canada

Un avertissement d'orages violents a été diffusé mercredi après-midi par Environnement Canada en Mauricie, dans les Laurentides, dans Lanaudière, de même que dans les environs de Lachute et de Saint-Jérôme.

Une alerte de tornade est même en vigueur en Mauricie.

Une veille d'orages violents couvre le sud du Québec, y compris la grande région de Montréal, le Centre-du-Québec, la région de Québec, la Beauce, le Saguenay et le Bas-Saint-Laurent.

Le mauvais temps devrait se dérouler entre 17 h et 18 h à Montréal et entre 18 h et 19 h à Québec.

Les orages devraient provoquer de la pluie très intense et des rafales de vent importantes qui pourraient dépasser les 90 kilomètres/heure, a indiqué Amélie Bertrand, météorologue chez Environnement Canada.

Il s'agira toutefois d'un orage très court, selon Mme Bertrand.

«Ça pourrait durer à peu près une heure, et après ça, on change de masse d'air et c'est le retour aux températures plus normales», a-t-elle indiqué.