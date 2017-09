 Séisme au Mexique: deux Québécois manquant à l'appel retrouvés 

C'est ce qu'a confirmé Michel Robitaille, président directeur général des Offices jeunesses internationaux du Québec en entrevue avec La Presse. Ce matin, l'organisme avait retracé 13 des 15 Québécois qui sont présentement en stage au Mexique.

«Ils sont tous sains et saufs», a affirmé M. Robitaille. Parmi les 15 stagiaires, six étaient à Mexico au moment où un important séisme a frappé le pays et fait plus de 200 mots.

Les derniers stagiaires qui manquaient à l'appel étaient dans des régions éloignées de la capitale, Mexico, et donc plus difficiles à joindre.

L'organisme ne prévoit pas rapatrier ces stagiaires et aucun d'entre eux n'a manifesté le souhait de revenir plus rapidement au pays.

Les Offices jeunesses internationaux du Québec offrent des stages aux jeunes de 18 à 35 ans. Chaque année, environ 300 jeunes Québécois partent pour une période maximale de six mois au Mexique. Au total, ce sont plus de 4000 jeunes qui partent dans 89 pays annuellement.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a dit cependant qu'aucun Canadien ne semble avoir perdu la vie. Le premier ministre Justin Trudeau a offert l'aide du Canada au Mexique, et l'ambassade du Canada dans ce pays a publié un numéro de téléphone et une adresse de courriel d'urgence à l'intention des Canadiens qui auraient besoin d'aide.

- Avec Associated Press