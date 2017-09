 Commission Chamberland: l'espionnage de journalistes n'est pas anecdotique, plaident des médias 

Les cas d'espionnages de journalistes par des policiers exposés devant la Commission Chamberland au cours des derniers mois ne sont pas anecdotiques et une formation des policiers et des juges de paix s'impose pour qu'ils ne se répètent pas, a plaidé ce matin un groupe de médias devant la commission Chamberland.

«Nous sommes préoccupés par le mémoire de la procureure générale, celle-là même qui a mis en place cette Commission, qui vient dire que c'est un problème anecdotique, que c'est arrivé très peu de fois et qu'on ne doit pas intervenir, à point tel de dire qu'on ne devrait pas donner de formation aux policiers», a déclaré ce matin Christian Leblanc, avocat qui représente un consortium de six médias, dont La Presse et Radio-Canada.

Les policiers qui ont témoigné devant la commission Chamberland ont témoigné au fil des derniers mois qu'ils n'ont jamais eu de formation spécifique sur la protection des sources journalistiques.

La Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques a été mise sur pied en novembre 2016 à la suite de l'espionnage de journalistes par des corps policiers, dont le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Sûreté du Québec. Plusieurs journalistes de La Presse avaient été visés par des mandats judiciaires dans le cadre d'enquêtes policières.

Les juges de paix magistrats devant lesquels les policiers se présentent pour obtenir des mandats d'écoute électronique devraient eux aussi être formés, estime le consortium de médias. Les travaux de la commission Chamberland ont démontré que certains mandats ayant mené à des autorisations judiciaires contenaient parfois de fausses allégations.

«On n'est pas ici pour dire que les juges de paix ne sont pas compétents (...), a déclaré l'avocat Christian Leblanc. On constate à la lumière des faits qu'il y a un problème : quand on regarde certains affidavits, on se dit qu'il faut régler un problème. Réalisons une chose : les ordonnances ont une très grande portée (...)».

Plus tôt ce matin, le mémoire de la Cour du Québec et le la Conférence des juges de paix magistrats a été déposé devant la même Commission. Il est injuste de prétendre que les demandes d'autorisation judiciaire présentées par les policiers aux juges de paix magistrats sont acceptées de façon automatique, a plaidé Me Marie Cossette, qui représente les juges de paix.

La commission Chamberland reprendra cet après-midi avec la présentation du mémoire de la procureure générale.

- Avec La Presse canadienne