Une entreprise veut attirer les touristes... du pot

Visite de plantations de cannabis, ouverture d'un coffee shop comme à Amsterdam, mise en place d'un réseau d'hébergement où il serait possible de consommer de la marijuana en toute légalité : les accommodements réglementaires réclamés par MTL420 Tours sont variés, et s'inspirent directement de ce qui se fait au Colorado et dans d'autres États américains qui ont développé le pot tourism après avoir légalisé la consommation de cette substance.

« Un des problèmes avec la légalisation, c'est que les touristes n'ont nulle part où aller pour consommer. Ce qu'on propose, c'est un cadre légal qui laisserait libre place aux petites entreprises pour le développer », explique Alexis Turcotte-Noël, cofondateur de l'entreprise.

Titulaire d'un diplôme d'études collégiales en tourisme d'aventure et d'un baccalauréat en gestion, il assure qu'un « volet prévention » serait intégré au programme que son entreprise souhaite mettre en place. « Pour l'instant, on ne sait pas quel sera le cadre légal précis de la légalisation, alors on se permet de faire des propositions. On ne veut pas nécessairement créer le tourisme du pot, mais proposer aux visiteurs du tourisme événementiel et gourmand où le cannabis fait partie de l'expérience », explique M. Turcotte-Noël.

Deux autres entreprises canadiennes, Canadian Kush Tours et Canada420 Tours, tentent actuellement d'établir des antennes semblables dans plusieurs grandes villes, en vue de la légalisation.

COURS DE ROULAGE DE SUSHIS... ET DE JOINTS

Au Colorado, premier État qui en a légalisé la consommation récréative, le tourisme du pot a connu une croissance importante entre 2015 et 2016, avant de connaître un léger déclin, selon l'Office du tourisme du Colorado. « Nous prenons en charge en moyenne 1100 clients par mois, et c'est en croissance », affirme cependant Cynthia Ord, responsable du marketing chez My420 Tours. Les clients sont conduits d'une activité à l'autre à bord d'une roulotte dans laquelle ils peuvent consommer du cannabis en toute légalité.