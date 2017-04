 Légalisation du Cannabis: les employés de la SAQ tapent du pied 

« Le modèle de distribution que Québec devra mettre sur pied va déterminer beaucoup de choses. Le nombre de boutiques, le type de boutiques, tout ça va avoir une influence majeure sur la consommation », estime M me Dansereau. Son organisme se montre très favorable à l'idée de confier à un monopole d'État la distribution et la vente de la marijuana.

À la demande du syndicat, l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) a fait plus tôt cette année une étude concluant que la création d'un monopole d'État de vente de cannabis semblable à la SAQ rapporterait chaque année 457 millions aux coffres de l'État québécois. « On savait depuis longtemps qu'Ottawa allait laisser la distribution aux provinces. Québec n'a à peu près rien fait. [Les responsables] viennent à peine de commencer à pédaler. On aurait aimé entendre Québec clarifier plus tôt la direction qu'il souhaite prendre dans ce dossier », a réagi hier le chercheur Philippe Hurteau, qui a mené l'étude de l'IRIS.

« Ça prend du temps, créer de telles structures. C'est un travail qui aurait dû être commencé depuis longtemps. Le gouvernement doit faire une consultation à ce sujet au plus vite », demande Katia Lelièvre, vice-présidente du Syndicat des employé-es de magasin et de bureau de la SAQ.

« Nous, ce qu'on entrevoit, c'est un modèle de magasin séparé, réservé aux 18 ans et plus, dans lequel on trouvera une grande sélection de tous les produits autorisés. Il faudrait utiliser l'expertise de la SAQ. » - Sébastien St-Louis, président de Hydropothecary, seul producteur québécois autorisé de cannabis à des fins médicales

« Je n'ai pas d'inquiétude. Il y a déjà des modèles qui existent dans d'autres États qui ont légalisé la consommation de cannabis, notamment aux États-Unis. Il faudra adapter certaines modalités, mais l'échéance de juillet 2018 ne me fait pas peur. » - Adam Greenblatt, chargé de projet au Québec pour Canopy Growth, le plus important producteur de cannabis médical au pays

« On sent l'influence des lobbies. L'étiquetage va permettre qu'il y ait des logos sur les paquets et ce n'est pas souhaitable. On aurait préféré de véritables paquets neutres. » - Émilie Dansereau, chargée de projet à l'Association pour la santé publique du Québec

« Ils ont fait exactement ce qu'on craignait. En imposant des vérifications d'antécédents criminels [aux producteurs et détaillants], ils excluent de facto des centaines de personnes, comme moi, qui travaillent dans l'univers du cannabis depuis longtemps. C'est paradoxal et décevant. » - Marc-Boris St-Maurice, directeur du Centre compassion et militant pro-marijuana de longue date