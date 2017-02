 Neige, verglas et pluie: mardi et mercredi s'annoncent casse-cous 

Diverses conditions météorologiques se succéderont mardi et mercredi dans plusieurs régions du sud-ouest et du centre du Québec.

Environnement Canada signale que dans le sud-ouest, quelques centimètres de neige devraient s'abattre en après-midi, mardi. En fin de soirée, les précipitations devraient se changer en pluie verglaçante ; près de 10 millimètres pourraient tomber.

Ces conditions devraient sévir dans la région de Montréal, dans les Cantons-de-l'Est, en Montérégie, dans Lanaudière, dans les Laurentides et en Mauricie. Elles se déplaceront vers Québec un peu plus tard.

Mercredi, la vaste dépression météorologique devrait déverser de la pluie dans ces régions. Les températures baisseront d'une quinzaine de degrés Celsius jusqu'au lendemain, jeudi, ce qui provoquera le gel de l'eau accumulée au sol.

Certains secteurs de la Côte-Nord devraient recevoir de fortes quantités de neige, mercredi. En Gaspésie, c'est plutôt un mélange de neige et de grésil qui est prévu.

Au Nouveau-Brunswick, de la neige et du grésil devraient tomber dans la Péninsule acadienne alors qu'il y aura de la pluie verglaçante et de la pluie dans les régions de Moncton et de Saint-Jean.