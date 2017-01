Une autre bordée de neige!

Entre 20 et 30 centimètres de neige devraient tomber sur Trois-Rivières et les environs au cours des journées de mardi et mercredi.

Les premiers flocons ont d'ailleurs fait leur apparition dans le ciel trifluvien tôt mardi matin. Les précipitations devraient se poursuivre jusqu'en soirée mercredi.

Trois belles journées hivernales au cours desquelles le soleil sera à l'honneur sont prévues pour jeudi, vendredi et samedi.

Alors que les régions à l'ouest de la province pourraient ou ont déjà reçu des précipitations sous forme de verglas ou de grésil, la Mauricie et le Centre-du-Québec devraient être épargnées. Dans le pire des scénarios, du grésil pourrait se mélanger à la neige en après-midi.

Bien que les conditions routières étaient déjà rendues difficiles par la tempête, seulement quelques accidents sans trop de gravité avaient été rapportés à la Sûreté du Québec ainsi qu'à la Sécurité publique de Trois-Rivières.