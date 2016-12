Une bonne bordée de neige à prévoir jeudi

Des conditions hivernales dangereuses sont annoncées par Environnement Canada, qui prévoit que l'est du Québec sera dans la trajectoire d'une tempête «explosive», à compter de jeudi matin. La région de Québec et l'est de la province recevront plus de 20 centimètres de neige. De quoi réjouir les amateurs de sports d'hiver.

«Une dépression en formation remontera la côte-est américaine jeudi et deviendra une tempête importante sur l'est du Québec à la suite de son développement rapide, voire explosif», est-il indiqué dans l'alerte émise par Environnement Canada.

La neige débutera jeudi matin et la tempête gagnera en intensité en soirée pour se poursuivre jusqu'à vendredi matin. Entre 20 et 35 centimètres de neige sont prévus pour les régions qui longent le Saint-Laurent, de la Mauricie et des Bois-Francs jusqu'en Gaspésie. De la forte neige et de la poudrerie réduiront la visibilité et rendront les déplacements périlleux, voire dangereux par endroits.

«La tempête entraînera des vagues de forte amplitude sur l'estuaire et le golfe du St-Laurent ainsi que la Baie-des-Chaleurs. Cela pourrait causer des problèmes à certains endroits le long des côtes lors des marées hautes de vendredi», a mis en garde Environnement Canada.

Les déplacements seront plus difficiles. Des retards dans les services de transports sont à prévoir.

