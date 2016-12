Conditions routières éprouvantes au Québec

« C'est vraiment le bordel ! Ça n'a aucun sens. Les cartes d'appel n'arrêtent pas de rentrer », a spontanément répondu le sergent Ronald McInnis, porte-parole de la Sûreté du Québec, lundi.

Entre 14 h et 14 h 30, pas moins de 36 collisions ont été rapportées à la Sûreté du Québec dans le secteur de la Montérégie.

« Ça a commencé vers Vaudreuil et ça se déplace vers Candiac, a expliqué le porte-parole. On voit vraiment la trajectoire de pluie se déplacer à mesure que les appels entrent. »

La province va y goûter

La pluie a commencé à s'abattre sur le Québec, lundi. C'est d'abord l'ouest de la province qui a été touchée, puis, en après-midi, les conditions routières ont commencé à se gâter dans la grande région de Montréal à mesure que les précipitations se déplaçaient vers l'est.

La zone de pluie verglaçante, qui a atteint Montréal en début d'après-midi, doit se déplacer vers la Mauricie, l'Estrie et la région de Québec en soirée. Selon Environnement Canada, la pluie verglaçante « sévira pendant plusieurs heures et donnera lieu à des accumulations de verglas variant de 5 à 10 millimètres. »

Les conditions routières sont dangereuses, mais les déplacements sur les trottoirs et les terrains de stationnements sont également à risques.

La SQ exhorte les automobilistes à rester chez eux

La Sûreté du Québec invite les automobilistes de la Montérégie, du Grand Montréal et de l'Estrie à éviter de quitter leur domicile lundi après-midi.

Le porte-parole de la SQ, le sergent Ronald McInnis, fait état d'un lendemain de Noël infernal pour les automobilistes. «On demande aux gens de demeurer chez eux autant que possible», a-t-il insisté, soulignant que la SQ a dû renforcer ses effectifs pour le quart de travail en soirée.

Pour ceux qui n'ont d'autre choix que de se déplacer, il recommande de déglacer la voiture de sorte à s'assurer une bonne visibilité, de prendre soin d'allumer ses phares et de réduire sa vitesse tout en gardant ses distances.

«Une chose bien, bien importante: si jamais vous êtes impliqués dans une collision sur une autoroute, demeurez dans votre véhicule», a-t-il ajouté.

Vols retardés

Par ailleurs, plusieurs vols sont retardés ou annulés à l'aéroport Montréal-Trudeau. Sur son site internet et sa page Twitter, Aéroports de Montréal a avisé les voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de se présenter à l'aéroport et de prévoir plus de temps pour leurs déplacements vers l'aéroport.

- Avec La Presse canadienne