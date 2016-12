Quels commerces sont ouverts les 24 et 25 décembre?

Aujourd'hui, les établissements commerciaux «où des produits sont offerts en vente au détail à qui que ce soit du public» sont ouverts au public jusqu'à 17h. Or, demain pour Noël, leurs portes resteront closes, à quelques exceptions près. Par exemple, les commerces d'alimentation de petite surface pourront être ouverts, mais seulement ceux qui ont 375 m2 ou moins de surface de vente, soit quatre fois moins que la superficie d'une piscine olympique.

Les pharmacies seront également ouvertes pour Noël, avec un maximum de quatre employés. Même scénario pour les dépanneurs, les stations d'essence et les cinémas. Évidemment, les urgences et les hôpitaux demeurent ouverts 24h sur 24h, ce qui n'est pas le cas des CLSC et des bureaux gouvernementaux. La plupart des stations de ski pourront également faire plaisir aux amateurs de plein air demain.

Aujourd'hui, rares sont les commerces fermés au public. Toutefois, la plupart des piscines, bibliothèques et centres sportifs de Montréal ont fermé leurs portes, tout comme le Jardin botanique, le Planétarium, le Biodôme et l'Insectarium. Le Musée des beaux-arts de Montréal est ouvert aujourd'hui, mais va fermer ses portes demain et le 26 décembre, alors que le Centre des sciences de Montréal est fermé demain, mais rouvre dès le lendemain de Noël.

Impossible d'acheter un Pinot noir ou une crème de menthe à la SAQ après 17h aujourd'hui, à l'exception des succursales de la SAQ Express, ouvertes jusqu'à 19h. Pour Noël, les oenologues amateurs devront se rabattre sur la sélection de vin offerte en dépanneur ou en épicerie pour étancher leur soif.

Le métro de Montréal poursuit sa mission de transport aujourd'hui et demain, comme à tous les jours de l'année. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, les autobus de nuit ratisseront la ville avec un horaire allégé. Pendant le congé des fêtes, du 23 décembre au 8 janvier, jusqu'à cinq enfants de 6 à 11 enfants peuvent voyager gratuitement avec un adulte dans le réseau de la Société de transport de Montréal (STM)

La Société de transport de Laval (STL) offre le transport gratuit aujourd'hui et le 31 décembre. Au Réseau de transport de Longueuil (RTL), l'horaire des autobus d'aujourd'hui et demain demeure les mêmes que pour une fin de semaine régulière.