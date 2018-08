George Pachano, Chisasibi

Les Québécois éliront un nouveau gouvernement le 1er octobre prochain. D'ici là, La Presse a voulu sonder l'état d'esprit des électeurs. Nos journalistes et nos photographes ont été à leur rencontre dans 100 villes différentes dans toutes les régions du Québec. Découvrez ce que les électeurs ont à dire.

Un verre de vin. L'alcool, ce n'est pas très positif ici, on connaît les dommages que ça fait. Peut-être un verre de vin, c'est tout. Mais pas toute la bouteille.

Ce n'est pas trop positif. Je n'aime pas m'asseoir et la regarder. Je fais autre chose en même temps. Je dirais que c'est neutre. C'est bon pour les nouvelles, mais même les nouvelles, ce ne sont pas de bonnes nouvelles.

Non, pas dans mon cas. [rires] Beaucoup de gens ne savent pas s'en servir. Ils empruntent de l'argent et c'est trop facile. Ensuite, ils se retrouvent pris au piège.

Ça ne veut rien dire pour moi. Nous avons notre propre petit territoire ici. Je suis cri avant tout et ça s'adonne que je suis né au Québec.

Si vous pouviez et vouliez vivre dans une autre ville du Québec, laquelle serait-ce, et pourquoi ?

J'admirais ce qu'a fait Nelson Mandela, alors sa mort m'a touché. Et ensuite il y a eu [le guitariste] Tom Petty, bien sûr. J'écoutais sa musique. J'aime ceux qui font du rock 'n' roll et ils meurent rapidement dans les dernières années... Je pense que ça va s'éteindre assez vite.

Je ne me mets pas souvent en colère, je ne sais pas pourquoi.

Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la communauté. Nous pourrions être plus en santé, notamment sur le plan social. Beaucoup sont allés dans les pensionnats autochtones, il y a des problèmes d'alcool, de drogue, des problèmes familiaux.

