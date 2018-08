Issam Moussaoui, Saint-Léonard

Les Québécois éliront un nouveau gouvernement le 1er octobre prochain. D'ici là, La Presse a voulu sonder l'état d'esprit des électeurs. Nos journalistes et nos photographes ont été à leur rencontre dans 100 villes différentes dans toutes les régions du Québec. Découvrez ce que les électeurs ont à dire.

Merci de me donner l'occasion de vous servir, et c'est à vous de m'aider à vous servir.

Positif et négatif. Un bon outil, mais il faut faire attention.

Je mettrais sur pied une fondation d'oeuvres sociales. Je pense à la scolarité, à la cause des femmes en Afrique, aussi.

Plus de justice sociale.

La structure communautaire. Elle est orientée sur les groupes, les ethnies. C'est trop fermé. Il faudrait plus d'ouverture.

Si vous pouviez et vouliez vivre dans une autre ville du Québec, laquelle serait-ce, et pourquoi ?

Le dernier dénombrement des sans-abri à Montréal dont j'ai pris connaissance en faisant du bénévolat. C'est plus élevé que je le pensais.

C'est un premier petit pas, vous allez me dire. Mais, j'ai animé un atelier pour une association de vie spirituelle. Ça m'a réconforté.

