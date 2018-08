Lucila Pino, Montréal-Nord

Les Québécois éliront un nouveau gouvernement le 1er octobre prochain. D'ici là, La Presse a voulu sonder l'état d'esprit des électeurs. Nos journalistes et nos photographes ont été à leur rencontre dans 100 villes différentes dans toutes les régions du Québec. Découvrez ce que les électeurs ont à dire.

Je ne crois pas à l'indépendance, donc ce ne serait pas dans mon discours, comme le Parti québécois. Je pense que je parlerais de plus de transparence et d'ouverture au monde.

Positif, si on l'utilise de la bonne façon, pas pour le « dark internet »

La paix dans le monde. C'est naïf, ça me fait penser aux réponses des reines de concours de beauté. J'ajoute l'harmonie pour tout le monde.

J'ai obtenu ma nationalité vers 2008-2009. Ici, la femme est épanouie. Elle ne vit pas dans l'ombre de l'homme, elle a le choix d'avoir ou non des enfants. Être québécoise, c'est le droit à la libre expression, l'acceptation du multiculturalisme.

Je me vois encore ici. J'aime beaucoup mon commerce, j'aimerais lui donner de l'expansion, acheter l'édifice, collaborer avec les organismes locaux comme bénévole.

La perception des gens de Montréal-Nord, que ce n'est qu'un quartier pauvre. Il y a des maisons cossues dans le secteur, un peu plus loin. Juste à côté, il y a un salon de coiffure reconnu, qui a pignon sur rue depuis 40 ans.

Si vous pouviez et vouliez vivre dans une autre ville du Québec, laquelle serait-ce, et pourquoi ?

Le suicide du chef américain Anthony Bourdain. Ç'a été un choc. On savait qu'il avait connu la drogue, des épisodes de dépression, mais pas à ce point-là.

La tension dans l'immigration. Les enfants séparés de leurs parents. Dans mon pays d'origine, le Salvador, beaucoup de gens fuient à cause des cartels de la drogue. Il y a quelques années, un autobus a été brûlé avec ses passagers parce que le chauffeur n'a pas payé le droit de passage forcé. Je suis moi-même une réfugiée, ça me touche.

