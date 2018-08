Denis Gamache, Mille-Îles

Les Québécois éliront un nouveau gouvernement le 1er octobre prochain. D'ici là, La Presse a voulu sonder l'état d'esprit des électeurs. Nos journalistes et nos photographes ont été à leur rencontre dans 100 villes différentes dans toutes les régions du Québec. Découvrez ce que les électeurs ont à dire.

Je l'investirais. Dans un portefeuille bien diversifié et aussi dans l'immobilier, si ça peut aider mes enfants à se lancer dans la vie.

Que mes enfants aient du succès et soient heureux. Ils ont 19 et 21 ans.

Tel que je suis en ce moment avec une croissance dans mes affaires et toujours résidant à Laval-Est. Et avec davantage de voyages.

Je ne partage rien sur Facebook. Mon réseau, c'est LinkedIn. Et je vais partager cette semaine que nous avons été bénévoles avec mon bureau pour une activité au profit de la Fondation du D r Julien. On a amassé 85 000 $.

Je réduirais les impôts. J'encouragerais les gens sans emploi pour la formation. Donc pour avoir moins de chômage et pouvoir baisser les impôts. Et je réduirais aussi la fonction publique en général.

Je n'ai rien à changer à Duvernay. On est près des autoroutes, on peut se déplacer facilement.

Montréal, pour être proche de tout, des restaurants, des activités et des affaires. Je suis né à Montréal et j'y ai résidé jusqu'à 33 ans.

