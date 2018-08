Micheline Guay, Laval

Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment ?

Le système de santé. J'étais encore à l'hôpital avec mon petit-fils et c'est inquiétant. Et à mon âge, je pense aussi aux maisons de retraite et au manque de soins.

Quelle est la dernière chose qui vous a mis de bonne humeur ?

Mes petits-enfants, deux garçons de 18 mois et trois ans et demi.

Quelle est la dernière chose qui vous a mis en colère ?

L'arrivée des immigrants. Je ne suis pas raciste, mais ça commence à faire beaucoup. Il y a du monde de chez nous qui a besoin d'aide.

Quelle est la dernière personnalité publique dont la mort vous a ému ?

Je ne sais pas.

Si vous pouviez et vouliez vivre dans une autre ville du Québec, laquelle serait-ce, et pourquoi ?

À Saint-Alphonse-de-Rodriguez. J'ai déjà habité là, c'est la campagne. Même si j'ai grandi à Montréal, j'ai toujours aimé la campagne.

Si vous pouviez changer une seule chose dans votre circonscription, qu'est-ce que ce serait ?

Rien, ça va bien, il y a beaucoup d'activité pour les familles et les enfants.

Si vous pouviez changer une seule chose au Québec, qu'est-ce que ce serait ?

Le gouvernement !

Quel est le dernier contenu que vous avez partagé sur Facebook ?

Les animaux. Si c'est pas les enfants, c'est les animaux. Mais ma fille m'a dit qu'il fallait faire attention pour les enfants. Je ne fais pas de commentaires politiques sur Facebook.

Où vous voyez-vous dans cinq ans ?

En voyage avec mes enfants, à Walt Disney !

Qu'est-ce que c'est, pour vous, être québécois ?

Être fier d'où on habite et le dire quand on va ailleurs, qu'on est simple dans le bon sens, qu'on est ouvert et accueillant, même s'il y a des limites.

Faites un voeu...

Que mes petits-enfants vivent dans une bonne société !

Que feriez-vous si vous gagniez une somme importante ?

Je gâterais ma fille, son conjoint et leurs enfants et je ferais un voyage en Europe.

Dans votre vie, ces 5 objets sont-ils positifs ou négatifs ?

Téléphone

Négatif.

Ordinateur

Négatif

Carte de crédit

Négatif.

Télévision

Positif.

Bouteille de bière ou de vin

Négatif.

Vous devenez premier ministre demain. Quelle est la première phrase de votre premier discours ?

Je vais arrêter de vous mentir !