Les Québécois éliront un nouveau gouvernement le 1er octobre prochain. D'ici là, La Presse a voulu sonder l'état d'esprit des électeurs. Nos journalistes et nos photographes ont été à leur rencontre dans 100 villes différentes dans toutes les régions du Québec. Découvrez ce que les électeurs ont à dire.

Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment ?

Pas grand-chose, je viens de prendre ma retraite et je prépare mes vacances.

Quelle est la dernière chose qui vous a mis de bonne humeur ?

Mon voyage à Jérusalem. Je suis catholique. C'était un rêve pour moi et surtout pour ma femme.

Quelle est la dernière chose qui vous a mis en colère ?

Les problèmes du fameux système Phénix [le système de paie du gouvernement fédéral].

Quelle est la dernière personnalité publique dont la mort vous a ému ?

C'est pas des personnalités, c'est les tueries comme la dernière à Toronto. Il y a des innocents qui décèdent.

Si vous pouviez et vouliez vivre dans une autre ville du Québec, laquelle serait-ce, et pourquoi ?

La ville de Québec ! C'était ma ville d'adoption, c'est là où je me suis installé quand je suis arrivé, c'est là que j'ai appris le français.

Si vous pouviez changer une seule chose dans votre circonscription, qu'est-ce que ce serait ?

Améliorer l'entretien des rues.

Si vous pouviez changer une seule chose au Québec, qu'est-ce que ce serait ?

La situation politique où c'est toujours entre ceux qui sont pour la séparation et ceux qui ne le sont pas.

Quel est le dernier contenu que vous avez partagé sur Facebook ?

Je n'ai pas Facebook.

Où vous voyez-vous dans cinq ans ?

Je me vois vivre tranquille et en santé à Laval.

Qu'est-ce que c'est, pour vous, être québécois ?

Être un honnête citoyen, qui suit les règles, qui travaille, qui paye ses taxes et qui ne vit pas aux crochets du « B.S. ».

Faites un voeu...

Gagner le gros lot !

Que feriez-vous si vous gagniez une somme importante ?

Je gâterais mes enfants : j'en ai trois, et aussi un petit-enfant.

Dans votre vie, ces cinq objets sont-ils positifs ou négatifs ?

Téléphone

Positif.

Ordinateur

Positif.

Carte de crédit

Positif.

Télévision

Positif.

Bouteille de bière ou de vin

Positif.

Vous devenez premier ministre demain. Quelle est la première phrase de votre premier discours ?

Je vais essayer de ne pas être comme les autres et ne pas faire de promesses que je ne peux pas tenir. Je serai réaliste et je m'occuperai des rues, des taxes qui sont élevées et de la création d'emplois.