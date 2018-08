Wendy Leung, Fabre

Les Québécois éliront un nouveau gouvernement le 1er octobre prochain. D'ici là, La Presse a voulu sonder l'état d'esprit des électeurs. Nos journalistes et nos photographes ont été à leur rencontre dans 100 villes différentes dans toutes les régions du Québec. Découvrez ce que les électeurs ont à dire.

Je ferais des réparations chez moi, puis je m'installerais à la campagne et j'ouvrirais un refuge pour animaux.

C'est la langue, la liberté et la tranquillité : il n'y a pas de guerre.

Des vidéos sur des animaux, sur comment des chats et des chiens jouent.

Que les politiciens aident plus les gens comme moi, les travailleurs à faibles moyens, ce n'est pas facile aujourd'hui.

À Sainte-Agathe-de-Monts. C'est à la campagne et c'est tranquille, dans la nature.

Si vous pouviez et vouliez vivre dans une autre ville du Québec, laquelle serait-ce, et pourquoi ?

Le comédien Patrick Swayze. C'est mon acteur préféré depuis que je suis toute jeune et quand je revois ses films, je suis contente.

Mes animaux. J'ai un chien de 15 ans et une chatte de 8 ans.

