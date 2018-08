Michel Fortin, Saint-Roch-de-Mékinac

QU'EST-CE QUI VOUS PRÉOCCUPE EN CE MOMENT ?

La suite de mon projet d'hébergement atypique prêt à camper. En étant travailleur autonome, je suis dépendant de la température et des fluctuations de l'économie. Je suis dans le loisir. Quand ça va mal, c'est la première chose que les gens laissent tomber.

QUELLE EST LA DERNIÈRE CHOSE QUI VOUS A MIS DE BONNE HUMEUR ?

L'affiche de mon camping que j'ai installée. C'est ce qu'il y a en arrière, ce que j'envoie comme message, la persévérance.

QUELLE EST LA DERNIÈRE CHOSE QUI VOUS A MIS EN COLÈRE ?

Quand on est travailleur autonome, on est comme une pitoune qui dérive. De l'aide, on n'en a pas ! Les subventions vont toujours au plus gros. Les petits, on ne fait rien pour eux, mis à part les écraser et les décourager avec la réglementation.

QUELLE EST LA DERNIÈRE PERSONNALITÉ PUBLIQUE DONT LA MORT VOUS A ÉMU ?

Je n'ai pas de télévision. Ce qui se passe sur la planète, il faut que ce soit grave pour que je le sache.

SI VOUS POUVIEZ ET VOULIEZ VIVRE DANS UNE AUTRE VILLE DU QUÉBEC, LAQUELLE SERAIT-CE, ET POURQUOI ?

Je retournerais d'où je viens, Québec, pour les grands espaces. Ce que j'ai ici, finalement.

SI VOUS POUVIEZ CHANGER UNE SEULE CHOSE DANS VOTRE CIRCONSCRIPTION, QU'EST-CE QUE CE SERAIT ?

Le maire de Saint-Roch-de-Mékinac.

SI VOUS POUVIEZ CHANGER UNE SEULE CHOSE AU QUÉBEC, QU'EST-CE QUE CE SERAIT ?

La mentalité des gens. Au lieu d'aider et de donner des tapes dans le dos, on cherche plus à écraser et à enfoncer. Sur nos plaques, c'est écrit « Je me souviens », et je ne sais pas de quoi on se souvient.

QUEL EST LE DERNIER CONTENU QUE VOUS AVEZ PARTAGÉ SUR FACEBOOK ?

Les chaises artisanales que j'ai faites et que j'ai mises à vendre.

OÙ VOUS VOYEZ-VOUS DANS CINQ ANS ?

Ici. Avoir grossi mon hébergement tout en continuant de l'opérer avec coeur et amour.

QU'EST-CE QUE C'EST, POUR VOUS, ÊTRE QUÉBÉCOIS ?

La fierté. C'est aussi être solide, parce qu'on ne l'a pas facile avec l'hiver.

FAITES UN VOEU...

J'aimerais grossir mon hébergement. Pas trop, parce que je veux continuer de m'occuper des gens qui viennent ici, mais assez pour que ce soit viable. Pour avoir une qualité de vie et rendre le monde autour de moi heureux.

QUE FERIEZ-VOUS SI VOUS GAGNIEZ UNE SOMME IMPORTANTE ?

Soit j'investis ici, soit je fais de l'hébergement atypique en Jamaïque ou à Cuba.

DANS VOTRE VIE, CES CINQ OBJETS SONT-ILS POSITIFS OU NÉGATIFS ?

Téléphone

Positif, malheureusement.

Ordinateur

Positif, malheureusement.

Carte de crédit

Négatif.

Télévision

Positif.

Bouteille de bière ou de vin

Positif, je bois par contre très peu.

VOUS DEVENEZ PREMIER MINISTRE DEMAIN. QUELLE EST LA PREMIÈRE PHRASE DE VOTRE PREMIER DISCOURS ?

Petit peuple, je vais venir vous aider et non vous écraser.