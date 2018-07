Nicole Duchastel, Dorval

Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment ?

Que les prestations de vieillesse soient retranchées à nos membres qui ont bénéficié de prestations d'invalidité.

Quelle est la dernière chose qui vous a mis de bonne humeur ?

Mes enfants.

Quelle est la dernière chose qui vous a mis en colère ?

Des conducteurs irrespectueux.

Quelle est la dernière personnalité publique dont la mort vous a ému ?

Stephen Hawking.

Si vous pouviez et vouliez vivre dans une autre ville du Québec, laquelle serait-ce, et pourquoi ?

Aucune ! J'aime où j'habite.

Si vous pouviez changer une seule chose dans votre circonscription, qu'est-ce que ce serait ?

Je ne sais pas !

Si vous pouviez changer une seule chose au Québec, qu'est-ce que ce serait ?

Un des thèmes qui me tiennent à coeur est notre système d'éducation. Il y a un grand manque de ressources spécialisées dans nos écoles publiques (soutien pédagogique et psychologique, orthopédagogie, orthophonie, etc.). Le taux de décrochage scolaire est bien trop élevé, ce qui contribue à plusieurs problématiques sociales graves - c'est un cercle vicieux et il y a beaucoup de place à l'amélioration.

Quel est le dernier contenu que vous avez partagé sur Facebook ?

Un spectacle-bénéfice au Club Soda de Montréal.

Où vous voyez-vous dans cinq ans ?

Je me vois en train de faire le même boulot, car j'adore ça !

Qu'est-ce que c'est, pour vous, être québécois ?

Être bilingue (même trilingue, quadrilingue) et accueillant pour les immigrants. Une vie paisible et sécuritaire.

Faites un voeu...

Je voudrais qu'il n'y ait plus de négligence et d'abus envers les enfants.

Que feriez-vous si vous gagniez une somme importante ?

J'en garderais une partie pour la sécurité financière de ma famille, et je distribuerais une grande partie à des organismes sans but lucratif.

Dans votre vie, ces cinq objets sont-ils positifs ou négatifs ?

Téléphone

Positif en modération.

Ordinateur

Positif en modération.

Carte de crédit

Positif en modération.

Télévision

Positif en modération.

Bouteille de bière ou de vin

Positif en modération.

Vous devenez premier ministre demain. Quelle est la première phrase de votre premier discours ?

Je ne voudrais jamais devenir première ministre !