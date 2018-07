Christian Plouffe, Mont-Laurier

QU'EST-CE QUI VOUS PRÉOCCUPE EN CE MOMENT ?

Il ne se passe rien ici, dans le comté, et on aimerait ça qu'il se passe quelque chose.

QUELLE EST LA DERNIÈRE CHOSE QUI VOUS A MIS DE BONNE HUMEUR ?

Je suis toujours de bonne humeur.

QUELLE EST LA DERNIÈRE CHOSE QUI VOUS A MIS EN COLÈRE ?

La commission Charbonneau, parce qu'il ne se passe rien avec ça. Aucune accusation. Rien.

QUELLE EST LA DERNIÈRE PERSONNALITÉ PUBLIQUE DONT LA MORT VOUS A ÉMU ?

René Lévesque. Ça avait l'air d'être un gars honnête, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées.

SI VOUS POUVIEZ ET VOULIEZ VIVRE DANS UNE AUTRE VILLE DU QUÉBEC, LAQUELLE SERAIT-CE, ET POURQUOI ?

J'irais vers la Gaspésie, dans le coin de Sainte-Anne-des-Monts, parce que c'est très beau.

SI VOUS POUVIEZ CHANGER UNE SEULE CHOSE DANS VOTRE CIRCONSCRIPTION, QU'EST-CE QUE CE SERAIT ?

La route 117. C'est l'enfer. Il y a beaucoup d'accidents entre Mont-Laurier et L'Annonciation. [« Combien tu disais qu'il y avait eu de morts ? », lance Christian à un client qui attend pour se faire couper les cheveux. « En six ans, il y a eu 15 morts et 29 blessés graves, répond l'homme. » NDLR : sur le tronçon de la route 117 entre les municipalités de Labelle et de Mont-Laurier, il y a eu 26 morts et 37 blessés graves entre 2010 et 2016.]

SI VOUS POUVIEZ CHANGER UNE SEULE CHOSE AU QUÉBEC, QU'EST-CE QUE CE SERAIT ?

Avoir des politiciens plus honnêtes.

QUEL EST LE DERNIER CONTENU QUE VOUS AVEZ PARTAGÉ SUR FACEBOOK ?

Je ne suis pas sur Facebook. Quand je ne suis pas ici (au salon), je suis en forêt. Je fais de la chasse, de la trappe.

OÙ VOUS VOYEZ-VOUS DANS CINQ ANS ?

Dans le bois. Dans un an et demi, ça va faire 50 ans que je travaille, je prends ma retraite.

QU'EST-CE QUE C'EST, POUR VOUS, ÊTRE QUÉBÉCOIS ?

C'est un nom. Québécois, c'est comme Russe ou n'importe quoi. On vit ici, on est bien. Ça ne représente rien de spécial.

FAITES UN VOEU...

Que la vie me garde en santé encore une trentaine d'années. Ensuite, on verra.

QUE FERIEZ-VOUS SI VOUS GAGNIEZ UNE SOMME IMPORTANTE ?

Je ne changerais rien de ma vie. J'aime ma vie, j'aime ce que je fais. Tout est parfait.

DANS VOTRE VIE, CES CINQ OBJETS SONT-ILS POSITIFS OU NÉGATIFS ?

Téléphone

Positif.

Ordinateur

Positif, mais je ne m'en sers pas.

Carte de crédit

Positif, si on sait s'en servir.

Télévision

Positif.

Bouteille de bière ou de vin

Ah ! Le vin, c'est très positif !

VOUS DEVENEZ PREMIER MINISTRE DEMAIN, QUELLE EST LA PREMIÈRE PHRASE DE VOTRE PREMIER DISCOURS ?

Ça va changer. Il n'y aura plus de magouille.