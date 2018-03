Responsabilité sociale

La gestion responsable est d'ailleurs inhérente aux valeurs d'innovation et de créativité dont les artisans de La Presse font preuve chaque jour. Elle oriente également les efforts et les actions de l'entreprise dans la poursuite de sa mission d'information et guide ses interactions avec la collectivité, les employés, les abonnés et les annonceurs.

Depuis de nombreuses années, les meilleures pratiques en matière de gestion responsable font partie intégrante des activités quotidiennes de La Presse et constituent une préoccupation importante dans l'atteinte de ses objectifs de rentabilité et dans la création de valeur.

Soutenir les collectivités

Depuis plusieurs années, La Presse est engagée dans la communauté de multiples façons. Chaque année, elle appuie en temps, en échanges de visibilité et en dons, une centaine de causes dans divers domaines incluant les affaires sociales, l'éducation, la culture, la santé et le sport.

Nos causes annuelles

La Grande Guignolée des médias La Presse contribue activement à La grande guignolée des médias depuis sa création en 2001 afin d'épauler les plus démunis de notre société. Rassemblant les médias de partout au Québec, l'événement vise à récolter des denrées non périssables et des dons en argent au profit de Jeunesse au Soleil, Moisson Montréal et la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal.