Prix et distinctions

Concours Boomerang 2013 « Grand Prix Application média » La Presse+

Concours Boomerang 2013 « Grand Prix Stratégie de contenu » La Presse+

Concours Boomerang 2013 « Grand Prix Stratégie d'acquisition » La Presse+

Concours Boomerang 2013 « Prix site promotionnel » LaPressePlus.ca.

Canadian Online Publishing Awards « Meilleure couverture de nouvelle » Reportages entourant l'Affaire Magnotta Vincent Larouche

Gabrielle Duchaine

Daphné Cameron

Isabelle Audet

Jean-Thomas Léveillée

François Roy

Patrick Sanfaçon

Prix Antoine-Désilets « Photoreportage » Des criminels parmi les réfugiés : la filière rom Olivier Pontbriand

Prix Antoine-Désilets « Multimédia » La guerre aux fillettes Martin Leblanc

Prix Judith-Jasmin « Journalisme de service » La nouvelle mode des maisons hypothéquées à 125 % Stéphanie Grammond

Prix Judith-Jasmin « Grand reportage » La guerre aux fillettes Isabelle Hachey

Prix Judith-Jasmin « Nouvelles – médias nationaux » Le bouchon saute à Bordeaux Isabelle Hachey

Prix Jules-Fournier « Médias écrits » Pierre Foglia

Prix Jules-Fournier « Mention Coup de coeur du grand public » Stéphane Laporte

Prix de journalisme en loisir Premier prix - « Quotidiens » Le plus beau village du Québec : sourires de Ville-Marie Violaine Ballivy

Prix de journalisme en loisir Troisième prix - « Quotidiens » Économusées : des artisans passionnés Andrée Lebel

Prix de journalisme en loisir Troisième prix - « Internet » Bienvenue aux princesses Silvia Galipeau

Grand prix du journalisme indépendant « Critique culturelle, tous médias et supports confondus » La beauté à chaque instant Caroline Rodgers

Grand prix du journalisme indépendant « Photoreportage » In guns we trust Nicolas Lévesque

Grand prix du journalisme indépendant « Relève » Manifestations étudiantes : le Québec inspire le Royaume-Uni Émilie Clavel

Concours Canadien de journalisme « Reportage à caractère international » La Presse en Syrie: Alep à feu et à sang Michèle Ouimet

Concours Canadien de journalisme « Caricature » Après Montréal, Laval, Mascouche… les enveloppes brunes arrivent à Toronto! Serge Chapleau

Concours Canadien de journalisme « Projet de l’année » Gourous inc. Marie-Claude Malboeuf

Francis Vailles

Isabelle Dubé

Vérónica Pérez-Tejeda

David Lambert

Concours Canadien de journalisme « Nouvelle de dernière heure » Affaire Magnotta: la victime est un étudiant chinois Vincent Larouche

Gabrielle Duchaine

Daphné Cameron

Isabelle Audet

Jean-Thomas Léveillée

Grands Prix Mosaïque: Les Lys de la Diversité du Québec Lys de la presse écrite - Article Société La rive et le rêve - Rima Elkouri

Society of News Design Award of excellence - « Feature design pages Opinion/Broadsheet 175,000 and over » Gourou inc. Les bricoleurs de l’âme David Lambert, Designer

Veronica Perez-Tejada, Designer

France Dupont, Deputy Art Director

Geneviève Dinel, Art Director

Society of News Design Award of excellence - « Feature design pages Opinion/Broadsheet 175,000 and over » Enfants battus – larmes, science et espoir Francis Léveillée, Designer

France Dupont, Deputy Art Director

Geneviève Dinel, Art Director

Society of News Design Award of excellence - « Feature design pages Food/Broadsheet 175,000 and over » Les bouchées réinventées Jocelyne Potelle, Designer

Alain Roberge, Photographer

Hélène De Guise, Deputy Art Director

Geneviève Dinel, Art Director

Society of News Design Award of excellence - « Feature design pages Food/Broadsheet 175,000 and over » Petit-déjeuner en grand Pauline Rémondat, Designer

Robert Skinner, Photographer

Hélène De Guise, Deputy Art Director

Geneviève Dinel, Art Director

Society of News Design Award of excellence - « News Design/Page(s) Business/Broadsheet 175,000 and over » Sociétés pétrolières - Des dividendes qui brillent plus que l'or noir Kevin Massé, Designer/Illustrator

Geneviève Dinel, Art Director

Hélène DeGuise, Deputy Art Director

Society of News Design Award of excellence - « News Design/Page(s) Business/Broadsheet 175,000 and over » AC3 : six mois à traquer l’assassin. Mathieu Masson, Designer/Illustrator

Hélène De Guise, Deputy Art Director

Geneviève Dinel, Art Director

Society of News Design Award of excellence - « News Design/Page(s) Business/Broadsheet 175,000 and over » Hedge Funds – Pour chasser les démons Johan Batier, Designer/Illustrator

France Dupont, Deputy Art Director

Geneviève Dinel, Art Director

Society of News Design Award of excellence - « News Design/Page(s) Business/Broadsheet 175,000 and over » Résidences secondaires – Bon temps pour acheter? Julie Grimard, Designer

Alex Blouin, Designer/Illustrator

Hélène De Guise, Deputy Art Director

Geneviève Dinel, Art Director

Society of News Design Award of excellence - « News Design/Page(s) Business/Broadsheet 175,000 and over » Perdre son emploi… mais sauver sa retraite Francis Léveillée, Designer/Illustrator

France Dupont, Deputy Art Director

Geneviève Dinel, Art Director

Society of News Design Award of excellence - « Feature design pages Travel/Broadsheet 175,000 and over » Le Sud l’été Francis Léveillée, Designer/Illustrator

Hélène De Guise, Deputy Art Director

Geneviève Dinel, Art Director

Society of News Design Award of excellence - « Feature design pages Entertainment/Broadsheet 175,000 and over » Jazzy et sexy Francis Léveillée, Designer

France Dupont, Deputy Art Director

Geneviève Dinel, Art Director

Society of News Design Award of excellence - « Feature design pages Entertainment/Broadsheet 175,000 and over » Rentrée théâtrale Julia Trudeau, Designer

France Dupont, Deputy Art Director

Geneviève Dinel, Art Director

Society of News Design Award of excellence - « Feature design pages Opinion/Broadsheet 175,000 and over » Notre Bouffe - Made in China David Lambert, Designer

France Dupont, Deputy Art Director

Geneviève Dinel, Art Director

Society of News Design Award of excellence - « Special Coverage/Single Section News/With ads » Les secrets d’une icône Francis Léveillée, Designer

Geneviève Dinel, Art Director

France Dupont, Deputy Art Director

Society of News Design Award of excellence - « Special Coverage/Single Section News/With ads » Nord / Sud- La tragédie inuite David Lambert, Designer

Julien Chung, Designer

Hugo-Sébastien Aubert, Photographer

Geneviève Dinel, Art Director

France Dupont, Deputy Art Director

Society of News Design Award of excellence - « News Design/Page(s) Business/Broadsheet 175,000 and over » Le coût de votre sourire Pascal Roux, Designer

France Dupont, Deputy Art Director

Geneviève Dinel, Art Director

Society of News Design Award of excellence - « News Design/Page(s) Business/Broadsheet 175,000 and over » La dette - zone dangereuse Francis Léveillée, Designer

Francis Massé, Illustrator

Geneviève Dinel, Art Director

Hélène De Guise, Deputy Art Director

Society of News Design Award of excellence - « News Design/Page(s) A-Section/Broadsheet 175,000 and over » Bien triste record Francis Léveillée, Designer

Geneviève Dinel, Art Director

France Dupont, Deputy Art Director

Prix d'excellence Caisse de dépôt et placement du Québec Bank of America Merrill Lynch en journalisme économique et financier 2e prix Des hausses d'impôt salées pour les plus riches - Stéphanie Grammond